Realizando sonhos: CASU Social arrecada e distribui cerca de 120 presentes

Festa em comemoração ao mês das crianças contou com a presença do Ministério Agnus Dei e de Anna Júlia, da campanha “Todos por Anna”

CARATINGA – O sorriso no rosto da meninada era visível. Com muita diversão e surpresas, os Institutos CASU Social do bairro Santo Antônio e da comunidade Santa Izabel, em Caratinga, resolveram comemorar o mês das crianças este ano de maneira diferente: organizaram uma campanha de arrecadação de presentes. A lista de doações foi elaborada a partir do que menino e menina gostaria de ganhar. Os pedidos variavam desde itens tradicionais, como bonecas e bolas, até os mais marcantes. “Abordamos várias pessoas e organizações da sociedade e conquistamos presentes que cada criança sonhava em ganhar. Elas mesmas escolheram. E, por fim, organizamos essa festa de entrega, em que o nosso lanche é um hambúrguer porque foi o que uma das crianças pediu. Então, decidimos presentear todas elas”, relata a coordenadora dos Institutos, Suéllen Goulart.

Foram 120 presentes distribuídos ao longo da tarde de domingo (21), na unidade do bairro Santo Antônio. A iniciativa inaugura o Projeto “Crescer”, que unifica e amplia as ações promovidas pelo CASU Social, juntamente com a Associação Casa de Maria Rainha da Paz e o CASU Hospital Irmã Denise. O programa inclui atendimento médico, assistência social, oficinas, aulas de reforço escolar, atividades esportivas e refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. “Estamos agora em busca de novos parceiros, para que possamos ajudar de maneira mais efetiva na vida dessas crianças consideradas em risco social”, explica Suéllen.

Evangelismo com artes

A festa contou com apresentações artísticas – danças e peças teatrais – do Ministério “Agnus Dei”, formado por jovens evangelizadores de Caratinga. Segundo a líder do grupo, Laryssa Moraes, o propósito da participação é passar uma mensagem de alegria e esperança. “Creio que isso é o que todos nós precisamos, estamos carentes disso. E queremos continuar caminhando com a equipe do CASU Social, porque o objetivo deles é o mesmo que o nosso: mudar o destino dessas crianças, promovendo a paz”, conta.

“Todos Por Anna”

O Instituto recebeu ainda a visita especial da Anna Júlia Calazans, de 12 anos, da campanha “Todos Por Anna”, organizada para custear seu tratamento com células tronco na Tailândia. Quem também marcou presença foi o Ministério Infantil Raio de Luz, de Dom Cavati, que além de ter contribuído à festa com doação de presentes, também resolveu aderir ao movimento em prol da Anna Júlia e aproveitou a oportunidade para entregá-la o valor arrecadado: cerca de 4.700 reais. “Fizemos uma rifa de cesta de chocolate e passamos em vários comércios da cidade para vender. E hoje viemos para conhecê-la de perto”, comenta Vanice de Assis Costa, coordenadora do Ministério Infantil.

“Fiquei muito feliz com todas as pessoas que conheci. Muito obrigada a todo mundo que me ajudou”, declara Anna Júlia, sorridente. Seu avô, Sebastião Soares Barreto, anunciou que o objetivo da campanha está perto de ser alcançado. “Superou nossas expectativas. Em menos de 30 dias, estamos com a campanha praticamente encerrada. Está dando tudo certo. Agradeço a Deus por isso e às pessoas que estão nos ajudando”, comenta.