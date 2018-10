PAINEL 25-10-2018

Ziraldo

Depois de quase um mês internado, o cartunista Ziraldo recebeu alta médica na última terça-feira (23). O curioso é que ontem ele completou 86 anos. Caratinga está vibrando com a notícia de que Ziraldo já está em casa e pôde comemorar seu aniversário junto aos familiares. Vida longa, Ziraldo!

Timóteo Beatle Weekend

O Timóteo Beatle Weekend, maior evento beatlemaníaco do Vale do Aço, agitou o fim de semana. Quem também esteve por lá foi Nathan Vieira Trio; e Camilo Lucas com a exposição da Jararaca Alegre. Na foto, além de Nathan e Camilinho, Reginaldo Machado e Cabeto Carli. A turma já revelou que quer trazer o Beatle Weekend para Caratinga.

Caratinga na SPFW

Pela terceira vez, o desfile de roupas sem gênero do estilista caratinguense Célio Dias e sua LED fez sucesso na São Paulo Fashion Week. Desta vez, a passarela da SPFW também teve protesto político. Ao final da apresentação, Dias apareceu com uma camisa com a frase ‘Ele não’.

Thiago Delegado

Quem também milita, mas diretamente do Chile é Thiago Delegado. Ele embarcou para Santiago na última terça-feira (22) para fazer dois shows e retorna no sábado à noite: “Para fazer minha parte e votar contra o fascismo”, declarou em sua rede social. Na foto, Thiago Delegado (à esquerda) com Almendra Brinck, Claudia Manzo, Libertad Mendez (liderança da Frente Feminista Poderosas) e Andres Hidalgo (secretário geral do partido Poder Ciudadano).

Bolsonaro

O candidato do PSL Jair Bolsonaro, negou que seja o “anticristo” e que represente ameaça à democracia. Ele também voltou a criticar o PT, que, segundo ele, nasceu da clandestinidade na década de 1980 e reuniu “tudo que era gente ruim de terrorismo daquela época” e criticou o PSDB, que em sua opinião “defende a mesma coisa” e tem ideias idênticas ao PT. Além disso, foi categórico ao reafirmar que não participará de debates.

Haddad

Já o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, destacou em entrevista ao G1 e à CBN que “concordou” com a avaliação do rapper Mano Brown de que o PT falhou em se comunicar com o povo. O cantor ressaltou, durante comício petista nos Arcos da Lapa, na noite de terça-feira (23), que a sigla “vai pagar o preço” nas urnas pela desconexão.

Fake

Circula nas redes sociais um alerta de que as urnas estariam programadas de acordo com o horário de verão, que, neste ano, foi adiado para novembro. Segundo a veiculação, as urnas não computariam os votos de antes das 9h nem os de após as 16h. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que os eleitores poderão votar no horário normal, pois as urnas não estão programadas para entrar no horário de verão antecipadamente, mas sim, para funcionar no horário oficial. Ou seja, eleitores são esperados nos locais de votação de 8h às 17h.