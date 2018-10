15 anos de Sarah Pereira

Sarah Pereira comemorou seus 15 anos no dia 13 de outubro no sítio Dois Irmãos, em Santa Bárbara do Leste. A aniversariante é filha do casal Carlos e Adélia. “A descoberta de sua própria identidade, uma maneira diferente de enxergar a vida e o mundo. O amadurecimento tem um toque especial e cheio de encanto, e acreditamos que fazer 15 anos carrega em si um caráter mágico, pois é um período onde florescem as responsabilidades. Viva com sabedoria e muita dignidade os seus 15 anos, pois será o começo da procura de sua felicidade. Parabéns pelos seus lindos 15 anos!”, desejam os papais Carlos e Adélia e o irmão Emanuel.

Fotos: Roberta Paiva