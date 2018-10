‘Vá de Táxi’: Aplicativo é lançado em Caratinga

CARATINGA- Foi lançado ontem pelo Sindicato dos Taxistas de Caratinga, o uso do aplicativo ‘Vá de Táxi’. Com a plataforma, o passageiro pode acionar um taxista diretamente do celular e saber o valor estimado da corrida antes mesmo de fazer o seu pedido. Também é possível ter sua frota preferida à disposição, marcando como favoritos aqueles taxistas já conhecidos.

De acordo com Mauro Sérgio Pires de Freitas, presidente do Sindicato, o lançamento é uma grande novidade para os taxistas e população de Caratinga. “É o primeiro aplicativo destinado somente para taxistas e para nós é uma grande vantagem, veio de uma parceria feita com a empresa ‘Vá de Táxi’ de São Paulo, muito sólida no mercado. A gente pede que a população baixe o aplicativo, temos certeza que vai agilizar bastante a vida das pessoas”.

O sistema ainda busca entre os taxistas mais próximos, aquele que tem a melhor classificação, trazendo mais segurança ao cliente. “O aplicativo tem a facilidade do usuário saber em tempo real após fazer a chamada, onde está o veículo e o taxista mais próximo atenderá o cliente, agilizando a corrida, com segurança, pois apenas taxistas são cadastrados. Diferentemente de outros aplicativos, o ‘Vá de Táxi’, pelo fato de cadastrar apenas taxista, a pessoa sabe que esse profissional é credenciado na prefeitura, tem autorização para trabalhar e é ficha limpa”.

Estão cadastrados 78 taxistas em Caratinga, incluindo os distritos, sendo sete pontos na cidade. “Quando usuário faz a chamada pelo aplicativo, atenderá o táxi que estiver mais próximo, o custo será menor, e o cliente saberá aproximadamente o valor da corrida, pois o aplicativo calcula quando insere o destino dá um valor aproximado. Com o aplicativo tem desconto de até 40% dado pelo taxista”.

Para Washington Nogueira Gomes, que é taxista há seis anos está empolgado com a novidade. “O aplicativo facilitará para população, a cidade precisava desta novidade, recebemos com otimismo essa notícia”.

Além da facilidade do aplicativo, os telefones fixos dos pontos de táxi continuarão funcionando, bem como os contatos particulares dos taxistas.

PASSO A PASSO

Baixe o aplicativo Vá de Táxi (disponível para iOS e Android)

Crie seu perfil ou acesse pelo Facebook

Defina seu endereço

Escolha seus opcionais (forma de pagamento e o desconto que deseja)

Veja as informações de seu taxista e acompanhe seu trajeto em tempo real

Avalie o taxista e caso queira, adicione-o como favorito.