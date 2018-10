Escola Geraldo Marques Cevidanes reúne mais de 400 assinaturas contra mudança de endereço

Abaixo-assinado foi apresentado em audiência pública para discutir transferência do ensino fundamental para polo da UAB. Decisão final cabe ao prefeito

CARATINGA- Um abaixo-assinado de mais de 400 pais de alunos da Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes foi entregue ontem à secretária de Educação, Lara Maia. O documento foi apresentado durante audiência pública realizada na noite de segunda-feira (22), na Câmara Municipal. Também participaram a comunidade escolar, alguns vereadores e o procurador do município, Ranulfo Moreira.

Representando os pais de alunos, José Carlos Santos explicou que desde que foi comunicada a mudança do ensino fundamental para o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), houve a mobilização. “Já chegamos aqui com mais de 400 assinaturas, isso mostra uma representatividade muito grande da comunidade escolar. Uma comunidade escolar que não teve representatividade constituída em votação, foi puxado pessoas no meio do caminho, falando ‘vem cá representar a escola’. Isso não pode acontecer, toda mudança que foi feita até agora no município, houve um Conselho, uma conversa e mudanças que deram certo no município, por exemplo, o trânsito. Mas, essa mudança não houve nenhum diálogo, essa é a nossa cobrança, estamos aqui para dialogar, o que era para ter sido proposto por parte do município. Não precisaria ter chegado a esse ponto se o município tivesse dado uma contrapartida em convidar a comunidade escolar para um bate papo sobre essa mudança e propostas lógicas”.

De acordo com José Carlos, uma das justificativas do município para a mudança, que seria economia, não convenceu aos pais de alunos. “Lá ele vai ter que fazer uma reforma, colocar ônibus, gastar motorista, vigia e dentro dos argumentos não encontramos uma economia tão avançada assim que possa justificar essa mudança. Por isso nós propomos ao município rever essa situação, a secretária disse que irá rever junto com o prefeito e podemos voltar aqui novamente para debater mais uma vez essa questão, mas desde já deixando claro que nós, os pais, que vivenciamos o dia a dia, somos contra”.

Ele ainda citou outras questões pelas quais a maioria dos pais discorda da mudança de endereço e declarou que espera uma nova decisão do prefeito. “Uma situação que a escola já é consolidada, os alunos moram próximo, tem alunos com deficiência e suas particularidades, uma comunidade escolar que foi construída e não pode se desfazer assim sem um diálogo. Tem também a questão da segurança, o espaço que está sendo oferecido é muito vulnerável, tendo em vista que para a prefeitura garantir segurança vai ter que gerar um custo. O primeiro passo já foi dado, que é o diálogo, agora esperamos que isso seja revisto, porque até o primeiro momento entendemos que o município já veio com uma decisão, ficamos chateados porque esperávamos que de um diálogo sairia uma decisão. Agora, acredito que o prefeito vai analisar, pensando na comunidade escolar, dentro de abaixo assinado de mais de 400 pessoas”.

A ESTRUTURA DA UAB

Nilceia Maria de Souza Genelhu, ex-coordenadora do polo presencial da UAB de Caratinga, chamou atenção para o fato de a infraestrutura ter sido cedida do estado para o município. “Até o momento em que eu estava como coordenadora não havia efetivado a doação para o município. Estávamos correndo atrás para que isso acontecesse, mas até maio de 2018 não havia efetivado, a não ser que depois disso tenha concluído. Então, dizer que lá será uma sede própria para a escola, por enquanto isso está em aberto. A reforma pode ser feita, mas se o estado requerer essa infraestrutura para outros fins? E existe um termo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação, através da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o município que é o mantenedor. Este termo foi renovado no início desta gestão e depois em novembro novamente renovado, quando se renova são mais quatro anos de renovação, mas com a vigência de 10 anos”.

Além disso, para Nilceia, o espaço não é adequado para crianças. “O ambiente não é compatível às duas esferas de aluno. O ambiente que hoje está organizado lá no polo é para contemplar os acadêmicos, universitários e não a Educação Infantil”.

A PREFEITURA

O procurador do município, Ranulfo Moreira fez um balanço do que foi exposto durante a audiência pública e disse que a decisão ainda está em aberto. “Já havia um conhecimento por parte do município de que alguns pais, pois não podemos afirmar que todos os pais estavam aqui, estão insatisfeitos com a decisão da administração, da mudança da escola. Lembrando que essa decisão só será colocada, levada a efeito, depois das melhorias no outro local. Uma vez concluídas todas as melhorias deste polo, haverá a transferência ou mudança dos alunos, sendo que mesmo assim a administração, sensível à reivindicação dos pais dos alunos dessa escola vai refletir sobre este abaixo assinado, para ver se a melhor solução é ou não levar pra lá”.

A secretária de Educação Lara Maia argumentou que o executivo tem por objetivo solucionar “problemas de infraestrutura”. “Várias escolas com vários problemas, então, aquele polo está com a estrutura boa, precisamos de colocar mais salas, cercar, fazer quadra e precisamos utilizar. Sair tanto de aluguel, mas o nosso principal motivo é resolver realmente questões de infraestrutura. Não podemos tratar a rede municipal como de uma única escola, olhamos o todo, com esse todo foi levantada essa hipótese”.

Sobre a negativa dos pais em relação ao novo endereço, Lara afirmou que esta reação não era esperada pela Prefeitura de Caratinga. “Na verdade, o município é o responsável por gerir, administrar os recursos públicos. Foi comunicado à direção, para que ela pudesse repassar isso aos pais, mas realmente foi uma surpresa a insatisfação. Porque eu enquanto professora posso imaginar dando aula em um prédio alugado, onde falta biblioteca, sala de vídeo, refeitório, quando chove os alunos têm que passar na chuva, então ir para um prédio próprio onde será feita toda uma infraestrutura, nós entendemos que seria satisfatório. Vou levar essa lista para o prefeito, colocando para ele o posicionamento dos pais, para que possamos rediscutir o assunto”.

Sobre uma das reclamações dos pais dos alunos, do deslocamento até o polo da UAB, a secretária de Educação disse que o transporte será fornecido pelo município. “Da mesma forma que arca com o transporte do Glorinha (Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha), que também é no alto. Temos várias escolas no alto e não têm problema algum em relação ao deslocamento”.