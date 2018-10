Agora é mata-mata

Depois de um mês e meio de fase de grupos, o Super Campeonato Regional chega a sua fase de jogos eliminatórios. Das 12 equipes que começaram o certame, oito se classificaram para a fase quartas de finais que irá começar somente no domingo, 4 de novembro, depois do segundo turno das eleições. Depois dos resultados do final de semana: 1º Santa Cruz – 2º Esplanada – 3º Santo Antônio – 4º Bairro das Graças – 5ºFluminense – 6º Promessas de Santa Bárbara – 7º América de Santa Efigênia e 8º Juca Antônio. Assim, os confrontos das quartas serão os seguintes: Santa Cruz x Juca Antônio – Esplanada x América – Santo Antônio x Promessas – Bairro x Fluminense.

Arbitragem sob pressão

Parece redundância dizer que a arbitragem estará sob pressão. Afinal, independente do qual competição, os donos do apito sempre estarão pressionados. Depois da primeira fase onde tivemos algumas reclamações pontuais em relação a arbitragem do Regional, não tenho dúvida que para a fase de mata-mata a pressão aumentará. Afinal, qualquer falha a partir de agora pode custa de forma injusta a eliminação de alguém. Por outro lado, se tivemos alguns questionamentos onde realmente os clubes tivera razão em reclamar, muitas vezes reclamaram apenas pra não perder o costume ou transferir responsabilidade pelo mal resultado. Sem dúvida a responsabilidade de quem apita aumenta em jogos eliminatórios. Entretanto, acho que treinadores, dirigentes e principalmente jogadores, deveriam se preocupar mais com o jogo e menos com o árbitro. Sem falar que na maioria das vezes, tentam complicar o trabalho com excesso de reclamações e simulações. Na minha humilde opinião, poderiam e deveriam colaborar mais para um bom trabalho do trio.

Mineiros: Rodada azul

Dos três grandes de Minas, venceu quem menos precisava do resultado. Depois da conquista da Copa do Brasil no meio de semana, o Cruzeiro pensa agora em apenas terminar o Brasileirão com dignidade. Isso significa ficar longe de Z4 e mais bem colocado possível. A vitória contra o fraco time da Chapecoense por 3 a 0 foi merecida e com autoridade.

O América que viu a zona de rebaixamento se aproximar, perdeu a chance de conquistar os três pontos depois de empatar com os reservas do Grêmio, mesmo assim, o Coelho ganhou uma folga na tabela. Agora está a três pontos do Ceará, que é o 16º colocado. O próximo compromisso é confronto direto contra a Chapecoense em Santa Catarina.

O Atlético até teve oportunidade de vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. Porém, errou muito e perdeu na estreia do técnico Levir Culpi. Ainda não deu pra notar diferença alguma que se possa atribuir ao novo (velho) comandante. A luta pra terminar pelo menos na 6ª posição continua. Com prazo até a próxima segunda dia 29 contra o Ceará, Levir poderá enfim colocar um pouco de sua filosofia na equipe.

