PAINEL 23-10-2018

Câmara

Na noite de hoje acontece mais uma reunião da Câmara Municipal. Na última semana não houve reunião. Na pauta, solicitações de obras e benfeitorias, além de pedidos méritos legislativo e desportivo.

Escola Geraldo Cevidanes

Mas nem só desses pedidos está preenchida a pauta da reunião de hoje. O vereador Ronaldo da Milla solicita que o prefeito envie informações sobre os motivos de substituir o atual local de funcionamento da Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes, para o Polo da UAB. Esse assunto está rendendo. Os pais não aprovam essa mudança e dizem que não foram ouvidos. Uma audiência para tratar desse assunto estava prevista para noite de ontem.

Asilo

Ronaldo da Milla também cobra informações sobre o motivo de os assistidos do Asilo Pastor Geraldo Sales não poderem contar, em caso de falecimento, com o benefício do auxílio funeral que é concedido a pessoas carentes.

Secretária de Saúde

Rominho, Johny, Helinho, Paulo e Ronaldo da Milla solicitam que a Mesa da Câmara convoque a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Marli dos Santos, para vir à Câmara prestar esclarecimentos sobre as ações de sua pasta.

Ambulâncias

“Disponibilizar ambulâncias ou outros veículos para transporte de pacientes nos distritos desprovidos deste serviço”, este é o pedido de Mauro Água e Luz.

Iluminação

Para o vereador Dete, é necessária a iluminação pública do cemitério do distrito de Sapucaia e também extensão de rede elétrica e colocação de três postes com luminárias na rua de acesso ao cemitério do distrito de Sapucaia. Esses pedidos devem ser apresentados na noite de hoje.

Executivo

Por sua vez, o poder executivo envia três projetos para apreciação do legislativo, sendo eles: passe livre no transporte coletivo urbano para pessoas com deficiência no município, criar crédito especial ao orçamento de 2018 e sobre o uso dos cemitérios municipais existentes no município de Caratinga.