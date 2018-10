Projeto TEAR: Campeões Mineiros de Tiro Esportivo

DA REDAÇÃO – Após nove etapas de muita luta e persistência, os atletas do Projeto TEAR (Tiro Esportivo Adaptado de Rendimento), desenvolvido pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, chegaram na final do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo, que aconteceu neste último final de semana em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, e conquistaram doze pódios. Foram coroados de êxito três campeões mineiros, cinco vice-campeões e quatro medalhas de bronze, além dos demais atletas que ficaram entre os dez melhores do Estado.

O atleta Wilson Moura é organizador do Projeto e representa Caratinga nas competições. Ele trouxe em sua mala um troféu de vice-campeão Mineiro em Carabina Olímpica, um de vice-campeão Mineiro em Pistola Olímpica e uma medalha de bronze em Carabina Mira Aberta de Ar.

Com o apoio do Bolsa Atleta da Cidade de Caratinga, Moura agora se prepara para a final do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, “Foi uma felicidade muito grande conquistar o vice-campeonato nas modalidades olímpicas. São provas de extrema dificuldade e essa temporada foi muito tumultuada, pois tive que conciliar os treinos e participações no campeonato com o desempenho de meu trabalho como policial militar na cidade de Ipatinga. A partir de agora vamos intensificar os treinos para a final do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo que será no Centro Olímpico do Rio de Janeiro no mês que vem. Lá será ainda mais difícil, pois os melhores atletas do Brasil estarão lá”, ressalta Moura.

O PROJETO

O Projeto TEAR é aprovado pelo Programa Minas Olímpica e irá receber apoio de empresas por meio da Lei de Incentivo. A empresa que se interessar em apoiar o esporte, poderá reverter seu ICMS ao Projeto e garantir a participação dos atletas nas diversas competições, bastando entrar em contato com os organizadores do projeto pelo telefone (31) 97587-8190.