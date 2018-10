Cidadão devolve 5 mil reais encontrados na estrada de Ponte do Silva

MANHUAÇU – Imagine uma situação, você está passando por uma estrada e de repente encontra uma sacola com 5 mil reais. Detalhe, não há testemunha desse achado, apenas você e sua consciência. Você ficaria com esse dinheiro ou procuraria saber quem é o dono para assim devolver o dinheiro? Essa foi a pergunta que muitas pessoas se fizeram ao tomar conhecimento de que um cidadão, que reside na região da Ponte do Silva, devolveu para o dono a quantia de cinco mil reais perdida na estrada de ligação de Manhuaçu a Luisburgo. O fato foi registrado nesta sexta-feira (19).

O morador de Luisburgo foi até uma agência em Manhuaçu, sacou o dinheiro e colocou numa sacola. No trajeto de volta para casa, ele perdeu o envelope.

Um rapaz de Ponte do Silva, que pediu pra não ser identificado, procurou o dono do dinheiro e devolveu toda a quantia que ele havia perdido.

Segundo essa pessoa, passava na rodovia dos Estudantes, próximo a Ponte do Silva, e percebeu a sacola caída no meio da pista. Vários carros passaram por cima.

O rapaz explicou que notou uma cédula saindo pela sacola. Quando pegou, viu que havia várias notas de 50 reais, totalizando cinco mil. Ele guardou o dinheiro e foi para casa. “Eu fiquei preocupado em localizar quem era o dono do dinheiro, pois era muito e quem perdeu devia estar desesperado. Eu ouvi no rádio anunciando que alguém tinha perdido a sacola e, de imediato, procurei devolver o dinheiro, até mesmo porque ele não era meu”, contou.

Certa vez Ruy Barbosa (1849-1923) disse que “de tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”. Mas felizmente ainda existem pessoas que não tem vergonha de serem honestas, como provou esse cidadão que reside na região da Ponte de Silva.