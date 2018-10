5º Encontro de Carros Antigos de Caratinga é um sucesso

Evento mais uma vez foi marcado pelo seu lado cultural e social

CARATINGA – Os aficionados pelo antigomobilismo tiveram um domingo (21) de êxtase com a realização do 5º Encontro de Carros Antigos de Caratinga. O evento promovido por Edra Produções, com apoio da Prefeitura de Caratinga, aconteceu nas imediações do CTC – Praça Calógeras e Avenida Marechal Deodoro. Além da tradicional exposição de veículos, a programação contou com concursos, premiações de trajes antigos e atrações musicais. O lado social mais uma vez esteve em evidência com a arrecadação de alimentos.

O lado musical ficou por conta de ‘Covers Banda Show’, formada por Betinho (guitarra e voz), Toninho (teclado e voz); Alexandre (contrabaixo), Felipe Viana (bateria) e Marcelo Tonieto (sax e voz)”. Outro destaque foi a Ginkana de Obstáculos com casais em cada veículo procurando fazer em tempo mais rápido os obstáculos na pista do evento. Para esta edição, ainda houve Food Truck, sorteios de brindes e participação do grupo ‘Rolimã na Veia’.

Segundo Edra, a festa aconteceu da melhor maneira possível. “Este evento se supera a cada ano, inclusive mais uma vez nossas expectativas foram superadas. Chegamos a quinta edição e tivemos um público ainda maior. Esse encontro atrai pessoas de várias cidades e de várias faixas etárias, além de fomentar a cultura, o turismo e o comércio local”, afirmou Edra.

De acordo com o organizador, este tipo de evento provoca diversas sensações. “Percebo que as crianças não ligam para os carros de modelos mais novos, mas quando veem carros antigos, ficam com os olhos brilhando e querem tirar fotos. A paixão do brasileiro por carro é notória e essa viagem no tempo é instigante, pois demonstra toda evolução da indústria automobilística. É um evento que envolve paixão, hobby e conhecimento”, avalia Edra.

Sobre a atrações, Edra destacou o grupo ‘Rolimã na Veia’. “Muito interessante. É uma brincadeira que as crianças praticam e que os donos dos carros expostos já praticaram algum dia. Tivemos também a Ginkana de Obstáculos e o artista Luiz, que pintou dois carros antigos durante o Encontro. Então a cada ano este evento apresenta propósitos diferentes, embora sempre frisando que os carros antigos são as atrações principais”.

E como sempre acontece no Encontro de Carros Antigos de Caratinga, alimentos são arrecadados e doados para entidades filantrópicas. Nesta edição foram arrecadados 82 kg de feijão, 103 kg de arroz, 12 latas de óleo de soja, dois kg de sal, dois litros de leite, um achocolatado, dois kg de fubá, 25 sacolas de macarrão, 18 kg de açúcar, um detergente, um massa de tomate, 10 pacotes de suco, além de produtos de higiene. Todos esses donativos foram passados para Cantina Áurea, do Grupo Espírita Dias da Cruz.

“Obrigado a todos. Esta quinta edição foi um sucesso e ano que vem tem mais”, finalizou Edra.