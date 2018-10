ITENS QUE IRÃO TE AJUDAR A EMAGRECER

SEJA RESPONSÁVEL E EVITE DESCULPAS

O emagrecimento é um objetivo seu, você é responsável pela condição que você se encontra hoje, as escolhas foram suas. Todas as condições que você está hoje são escolhas que você tomou ao longo do tempo. O corpo que você está hoje, no relacionamento que você está, no trabalho que você está, tudo foram escolhas.

NÃO CULPE A GENÉTICA, CLIMA, CONDIÇÃO FINANCEIRA, FAMILIARES, ETC…

Muitas pessoas culpam a genética, mas você já percebeu que em uma família de obesos até o cachorro é fofinho? Hábitos.

Inicie a mudança hoje, só depende de você.

Vá caminhar, faz um prato bonito e colorido no jantar. Não espere pela segunda-feira, não espere por nada, cada dia que passa é um dia a menos, não um dia a mais. A gente tem que fazer tornar um dia a mais de conquista e só depende de nós.

SUCESSO VEM COM DEDICAÇÃO

Ninguém dorme gordo e acorda magro. Tudo é um processo, se você engordou em 2, 3 anos não é em 2 ou 3 semanas que vai emagrecer.

Foque mais no estilo de vida do que no emagrecimento. Foque em ter um estilo de vida saudável, em ter uma escolha saudável que o emagrecimento vem como consequência.

Toda ação gera uma consequência, que pode ser negativa ou positiva, só vai depender da ação que você toma. E você é responsável pela ação que você toma.

Seja dedicada e traga ações que tragam resultados positivos. Se necessário planeje-se na sua rotina. Tenha a sua vida nas suas mãos.

VOCÊ É A CHAVE DO SEU EMAGRECIMENTO

Não restrinja nada que você goste e que te dê prazer, porque você vai sentir falta, mas tente fazer a substituição que te dê o mesmo prazer. Isso é estratégia inteligente.

Não se prive de nenhum nutriente, como carboidratos…Em nosso programa há diversos alimentos ricos em carboidratos do bem. Não restringimos nutrientes. Nosso cérebro não vê a privação de uma forma positiva, ele entende que se o corpo está passando por uma privação é porque a gente está doente ou em uma guerra, então ele vai querer compensar depois aquele período que ficou restrito. Tire isso da sua mente.

A BASE DA SUA MOTIVAÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE VOCÊ

Você vai emagrecer porque você merece, porque seu marido vai gostar mais de você, por seus motivos.

Autoconhecimento é fundamental para iniciar uma mudança positiva.

É importante que você se conheça, entenda quais seus comportamentos, os inadequados que estão atrapalhando o processo de emagrecimento.

Melhore seus comportamentos e seja quem você deseja ser. Você merece ser que você deseja.

MANTENHA SEMPRE O FOCO NO OBJETIVO

Avalie constantemente se você está indo no caminho certo e se está te trazendo resultados. Não deixe estagnar, se estagnar é porque você deve se mexer e modificar algo que está atrapalhando. O inconsciente vai sempre tentar levar a vida de conforto, temos que ficar atentos, para que essa zona de conforto não te faça retroceder.

É muito comum as pessoas fazerem dieta por um período, e depois que passar esse período, voltar a “vida normal”. É como se aquela vida normal fosse uma vida saudável, o que não é. O seu objetivo deve ser quebrar o ciclo repetitivo de comer doce exageradamente quando estiver irritada. Ao invés disso você pode comer uma fruta, um mousse substituto com nutrientes, dar uma volta no quarteirão ou encontrar qualquer atividade que te traga prazer e também esteja de acordo com seu novo gatilho positivo.

CHEGAR AO PESO DETERMINADO NÃO É O MAIS IMPORTANTE

A conquista do objetivo te traz um prazer momentâneo, mas em seguida, passa. Defina novos objetivos, mantenha-se em constante crescimento.

Conquiste satisfação à longo prazo e não prazeres imediatos.

O prazer está na jornada e não na chegada, está no caminho. Aproveite o caminho, curta cada uma das suas conquistas diárias, curta cada kg que você eliminou, curta cada peça que você voltou a usar e as novas que irá comprar. Não é só chegar na balança e estar naquele peso ideal para você.

Comemore as conquistas durante sua trajetória, aprenda com os erros e o mais importante não volte a cometê-los.

A RECOMPENSA

Cada dia da conquista, é cada dia que você acorda pra caminhar, cada escolha saudável no seu prato, na sua alimentação, é cada foco no positivo, não no negativo, não pensar “ai não vou comer essa pizza porque não posso, e sim vou comer essa salada porque é mais saudável pra mim”, fazer escolhas saudáveis e entender que o prazer está nisso e nos resultados que trarão, na recompensa de todo esforço como uma saúde melhor, uma disposição melhor e me sentir mais magra e mais linda. São nas conquistas do dia-a-dia é que estão o prazer da jornada.

Perder peso, e o mais importante, conseguir mantê-lo, vai ser mais fácil se você transformar suas mudanças durante o tratamento em hábitos que se estendam para toda uma vida.

E a recompensa é o que vai te fazer feliz e motivar seu cérebro a continuar repetindo o novo ciclo, um ciclo saudável.

Uma boa forma de estabelecer novos hábitos e se manter firme até que eles estejam bem afinados é criando recompensas para si mesma que te façam feliz.

Força, amiga! Determine a partir de hoje se você optará por um estilo de vida saudável ou acima do peso.

Lembre-se são as suas escolhas que definem a vida que você quer levar.

ESCOLHA SENTIR-SE BEM SEMPRE!

Um abraço da Nutricionista da Clínica Magrass Caratinga

Déborah Sállen – CRN12943 (Nutrição e desporto/Nutrição e Estética)