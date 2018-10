Justiça Eleitoral prepara urnas para o segundo turno das Eleições

DA REDAÇÃO– As mídias que serão usadas nas urnas eletrônicas no segundo turno das Eleições 2018 em Caratinga começaram a ser geradas ontem, no Cartório Eleitoral. Assim como no primeiro turno, representantes dos partidos e coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil foram convocados pela Justiça Eleitoral, por edital publicado para acompanhar os trabalhos.

De acordo com informações da Justiça Eleitoral, a operação visa copiar para as mídias de resultado que serão utilizados na preparação das urnas para o segundo turno, os dados referentes aos respectivos candidatos. No caso das mídias a serem geradas para os municípios de

Depois da geração de mídias, tem início a Cerimônia de Carga, Lacração e Conferencia das Urnas. O procedimento consiste na inserção dos dados da mídia de resultado em cada urna para a preparação do segundo turno e também na realização de testes em todos os componentes do equipamento.

Os procedimentos foram acompanhados pelo juiz da 72ª zona eleitoral, Consuelo Silveira Neto e pelos promotores eleitorais Oziel Bastos de Amorim e Marcelo Dias Martins.

O juiz Consuelo fala sobre os preparativos para o segundo turno. “Tudo tem corrido normalmente, com tranquilidade, estamos observando todo o calendário divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, hoje (ontem) iniciamos a geração das mídias, a foto, o número e o nome dois candidatos do segundo turno a presidente e para governador do Estado de Minas Gerais estão sendo gerados os arquivos, para serem inseridos nas urnas eletrônicas. Tranquilidade, segurança e transparência; agradecemos aqui mais uma vez a presença da imprensa acompanhando todo esse processo democrático”.

Sobre o primeiro turno do dia 7 de outubro, o magistrado faz um balanço positivo. “Transcorreu com muita tranquilidade, algumas ocorrências policiais, mas dentro daquilo que nós já esperávamos e estávamos todos preparados para essa situação. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio da Polícia Militar através do comando aqui do Batalhão e também à Polícia Civil que nos apoiou em todo o dia da eleição, dentro da estrutura logística e também na atuação firme e segura com relação às ocorrências policiais”.

A Corregedoria Eleitoral mineira expediu Ofício-Circular que orienta juízes eleitorais, servidores e mesários sobre os trabalhos relativos ao 2º turno das Eleições 2018. Dentre as orientações, que as denúncias relacionadas às urnas eletrônicas devem ser repassadas aos mesários. “O eleitor que entender que a urna esteja com algum problema deverá comunicar imediatamente ao mesário. Mas, aproveito aqui a oportunidade para reforçar que a urna é 100% segura, imune a fraudes”.

Uma das queixas relatadas por algumas pessoas no primeiro foi de que a foto do candidato não teria aparecido na urna no ato do voto. O juiz Consuelo faz algumas orientações em relação às urnas. “Não existe a possibilidade da urna estar fraudada, o sistema é muito transparente, tanto que é vocês estão aqui acompanhando a geração das mídias e puderam observar que as fotos dos quatro candidatos estão sendo inseridas na urna eletrônica. O que muitas vezes acontece é do eleitor na pressa de votar, digita o número do candidato e aperta a tecla confirma sem antes verificar a foto do candidato. Faço um apelo ao eleitor que compareça no dia da votação de forma tranquila, serena e ao digitar o número do candidato, antes de apertar o confirma, verifique se a foto apareceu. Garanto para os senhores e as senhoras que não haverá problema algum, a urna é 100% segura”.

O juiz eleitoral reitera a importância da participação da sociedade nos atos da Justiça Eleitoral. “A audiência de hoje (ontem) é aberta ao público, todos os partidos políticos foram convidados a comparecer, as portas do Cartório estão abertas, qualquer pessoa da comunidade pode adentrar o cartório e acompanhar essa geração de mídia. O objetivo nosso é demonstrar que a Justiça Eleitoral é séria, comprometida com a segurança e o processo democrático’.

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O promotor Marcelo Dias fala sobre o trabalho do Ministério Público Eleitoral no último dia 7 de outubro. “No geral, o primeiro turno das eleições foi muito tranquilo em Caratinga. Tivemos algumas ocorrências, todas solucionadas, nenhum problema grave com urna, só os normais, urna ou outra teve problema de bateria e necessidade de ser substituída. Não foram registradas muitas denúncias ao Ministério Público Eleitoral, houve alguns incidentes envolvendo basicamente propaganda no dia da eleição, aqueles famosos derramamentos de santinhos, mas todos verificados e controlados, nada que pudesse atrapalhar a votação”.

Para o segundo turno, o promotor da 72ª zona eleitoral reafirma o compromisso na garantia de uma eleição organizada em Caratinga. “Estamos preparados, com novas orientações da Corregedoria tanto da Justiça Eleitoral quanto do Ministério Público Eleitoral para termos toda atenção para que o eleitor possa ter tranquilidade para votar. Isso é o que pretendemos garantir para que a democracia prevaleça mais uma vez’.

O promotor Oziel Bastos, que atua na 71ª zona eleitoral também acredita que o primeiro turno foi realizado de acordo com o planejamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, mesma expectativa para o dia 28 de outubro. “Tivemos poucas situações, o juiz eleitoral teve que intervir em alguns casos específicos em dois municípios que compõem a zona, mas não tivemos nenhuma dessas situações que foram muito divulgadas de contestação de eleitores, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento. Um balanço bem positivo. O Ministério Público Eleitoral, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno busca trabalhar para que seja cumprida a legislação eleitoral. Como agora a eleição é basicamente dos candidatos majoritários a atuação nossa fica mais na situação mesmo de propaganda, porque quanto às candidaturas efetivamente, cabe ao procurador regional eleitoral no caso do governador e ao procurador geral da República, no caso da eleição nacional. Temos obrigação de acompanhar os procedimentos do processo eleitoral, por exemplo, hoje (ontem) estamos aqui acompanhando as diligências com relação às urnas”.

O MPE também é um canal para que a população possa denunciar alguma notícia falsa. “Por exemplo, a questão das Fake News que hoje estão bastante em voga. Também podemos atuar informando ao procurador regional eleitoral, à Justiça Eleitoral para que faça o que cabe de acordo com a lei. Mas, a atuação na eleição geral do promotor eleitoral das zonas no interior e capital também é mais supletiva, dar subsídio à atuação do procurador regional”.

O segundo turno das eleições acontece no dia 28 de outubro. Disputam a Presidência da República os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL); e, em Minas Gerais, os candidatos pelo Governo do Estado, Antonio Anastasia (PSDB) e Romeu Zema (Novo).