MENOS ANSIOSO E MAIS SAUDÁVEL

Será que é possível viver tranquilo em meio ao caos, eliminar a ansiedade, ser uma pessoa centrada e tranquila, ter uma saúde inabalável, e ter mais foco no HOJE?

A resposta é sim! E prática que opera este verdadeiro milagre, se chama: MEDITAÇÃO.

Há muito tempo o homem se esqueceu dele mesmo, do seu corpo e das suas intuições, chegando ao ponto de não se ouvir e viver no piloto automático. Tem excesso de informações, pensa exaustivamente, vive no futuro e se esquece do presente.

Por pensar demasiadamente e não parar pra observar o que se passa em sua mente, adoece. Pois os pensamentos regem a sua vida, seus comportamentos, seus sentimentos e consequentemente os resultados que vem tendo e que terá futuramente.

Não bastasse a falta de atenção pra nós mesmos, injetamos na corrente sanguínea todo resultado de emoções e sentimentos tóxicos reprimidos, como raiva, tristeza, angústia, culpa, medo e mágoa que carregamos. Tudo isso começa na mente e termina no corpo.

Nenhum alimento é tão tóxico quanto os pensamentos, se não forem bem cuidados. Sua mente pode, literalmente, envenenar seu corpo.

É necessário voltar a atenção pra você e tirar o máximo de “lixo” da mente todos os dias. Pela sua saúde, física e mental. Para que a ansiedade não sugue toda sua energia.

Um estudo publicado no The American Journal of Psychiatry revelou diz que a meditação reduz a densidade do tecido cerebral associada à ansiedade e à preocupação. Não só isso, como também melhora a memória, aumenta a saúde cardiovascular e a imunidade.

Como fazer isso?

Apenas pare 1 minuto do seu dia para fechar os olhos, sentar em uma posição confortável, e voltar sua atenção para a respiração.

É necessário parar de pensar? NÃO! Somente esvazie a mente, e se os pensamentos vierem, observe eles de fora, sem julgamentos, e depois vá voltando a atenção novamente para a respiração quantas vezes forem necessárias. Não existe regra, faça da sua forma, o importante é começar.

Ao longo do dia observe seu corpo, a respiração é corpo, ficar em determinada postura é corpo, sentar é corpo. O corpo está sempre no aqui e agora, ele não está vivendo seu passando, nem seus planos futuros, ele simplesmente está aqui. Presente!

Esteja com ele também. Cuide de você!