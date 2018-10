Caratinguense suspeito de sequestrar criança é linchado em Aracaju (SE)

No final de setembro, Danilo Silva Damasceno já tinha sido detido com carteiras de identidade falsas

DA REDAÇÃO – O caratinguense Danilo Silva Damasceno, 31 anos, foi linchado nesta segunda-feira (15). O caso foi registrado em Aracaju (SE). Danilo é suspeito de sequestrar uma criança. No dia 27 de setembro ele já tinha sido detido com carteiras de identidade falsas.

Por suspeita de sequestro a uma criança de oito anos, Danilo foi violentamente agredido. Ele foi levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Seu quadro de saúde era estável e estava sendo avaliado no setor de suturas. A previsão, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, era que Danilo recebesse alta médica e depois, seguiria diretamente para uma audiência de custódia. O caso está sob a investigação da delegada Annecley França, do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Testemunhas já começam a ser ouvidas sobre o ocorrido. A criança, que estava na companhia de Danilo, não possuía sinais de violência ou agressões.

O CASO

Segundo a polícia, Danilo estava abrigado na casa da família da criança, no bairro Coroa do Meio, zona Sul de Aracaju. Ele teria saído da residência por volta das 6h de segunda-feira (15), levando alguns pertences e a criança. A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime.

Danilo foi localizado por volta das 15h de segunda-feira no bairro Santos Dumont ainda com a criança. Foi uma tia da criança que encontrou Danilo, tendo se formado uma confusão. A polícia foi acionada para conter os populares. Inclusive as imagens da agressão foram gravadas e publicadas nas redes sociais. A polícia vai tentar identificar as pessoas que participaram da agressão.

IDENTIDADES FALSAS

Está é a segunda ocorrência policial envolvendo o nome de Danilo em menos de um mês na capital sergipana. No dia 27 de setembro, ele foi localizado e preso em um albergue situado na avenida Maranhão, zona norte de Aracaju. À ocasião, a PC sergipana encontrou 16 carteiras de identidade falsas com ele. Após ser preso, ele confessou à polícia que utilizaria as cédulas de identidade falsas para obter benefícios junto ao INSS, por ser portador de enfermidade em um dos membros superiores.

Danilo já esteve detido por furto cometido em Caratinga.

Fontes: Infonet e F5 News