Dia da criança

É justo e necessário criar um dia para se festejar a criança.

Criança é pureza, espontaneidade, beleza e verdade. Nada é mais encantador do que conviver com crianças. Elas aquecem o nosso coração pela ternura do olhar, pela verdade dos gestos e das palavras que sempre traduzem o que elas realmente pensam. A alegria das crianças inspira-nos, e, no final das contas, sentimo-nos crianças também.

Por suprema sabedoria, Jesus disse “Se não converterdes em uma criança, não tereis o Reino do Céu.” O que o divino Mestre quer de nós é esse coração puro, sem mágoas, sem a maldade que separa os seres humanos. O que Ele quer é o amor verdadeiro que as crianças sabem oferecer.

Um poeta disse “Quando encontrares uma criança, ajoelha-te. É a inocência de Deus que está passando.” Sendo Deus feito de qualidades excelsas em grau infinito, Ele empresta a inocência para brilhar na crianças.

Quando optei por escrever para os pequenos, tenho certeza de que o contato com eles todos os dias como professora, fez-me encantar pela linguagem, pelo modo de se expressar e pela ternura com que eles me tratam.

Criança para mim é um tesouro valioso. Amo-as tanto que sofro ao ver tanta violência contra elas. Hoje, vemos tantas maldades feitas às crianças, que me fazem desacreditar do ser humano. Penso que nunca a humanidade chegará ao amor verdadeiro. Para mais nos assustar, ainda estão colocando nas escolas brincadeiras e danças que propagam o sexo precoce e, mais terrível, é a ideologia de gênero que deve confundir a mente infantil.

Os psicólogos são unânimes em afirmar que a criança feliz será um adulto feliz. É na infância que se formam em nós os alicerces de carinho e compreensão. O chão é forrado na infância para que possamos pisar firme na idade adulta e construir uma sociedade feliz. Sendo, também, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, pedimos de joelhos toda proteção para nossas crianças. Que Deus permita que todas elas tenham educação e um convívio feliz no lar, na escola, na sociedade.

Dia 10 passado visitei a Escola Estadual Dom Cavati de Ubaporanga. As crianças fizeram a festa. Fiquei muito feliz em vê-las risonhas e entusiasmadas com os livros. As apresentações artísticas foram de encurtar caminhos. Quero agradecer aos alunos, à direção da escola e às professoras que, com tanto esmero, orientaram as crianças e fizeram acontecer momentos tão bonitos e inesquecíveis.

Continuo meu trabalho com o pensamento voltado para as crianças. A elas dirijo o melhor de mim.

Marilene Godinho