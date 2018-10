Seis pessoas morrem em acidente na BR-381

Vítimas são da mesma família e residiam no córrego do Gavião

DA REDAÇÃO – Seis pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e uma carreta na manhã de ontem na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas Gerais.

A batida ocorreu no km 388 da rodovia, pouco antes das 6h, na ponte sobre o Rio Una. Os veículos bateram de frente, segundo as primeiras informações recebidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A placa da van é QDA-7079, de Belo Horizonte. A placa da carreta não foi informada. O veículo transportava escória. O trânsito foi interditado nos dois sentidos da rodovia. Na carreta estavam o motorista e o ajudante, que não se feriram.

Por volta as 8h de ontem, o Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos chegou a seis. Maria de Lourdes Oliveira Silva, 54 anos, Maria Selma de Gusmão Silva, 52, Sebastião Leite da Silva, 65, Etelvina Teixeira Dornelas, 81, Camila Onório de Freitas Dornelas, 23, e Carla Onório de Freitas, 21, morreram na hora.

As informações preliminares apontam que o grupo seria de familiares e seguia para o córrego do Gavião, nas proximidades de Dom Corrêa, zona rural de Manhuaçu. Eles teriam ido a um aniversário de família em Brasília e o acidente aconteceu no retorno.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu 10 pessoas, sendo oito feridos levados para um hospital em João Monlevade e dois para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, transportados de helicóptero. Outras três pessoas recusaram atendimento médico.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

