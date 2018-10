Na Rua Sucupira, Bairro Zacarias, comunidade faz mutirão de limpeza pública e cobra providências da prefeitura

CARATINGA- A frase ‘A união faz a força’ ilustra a iniciativa dos moradores da Rua Sucupira, Bairro Zacarias. Após a longa espera por melhorias de infraestrutura no local, a vizinhança se organizou em mutirão no último domingo (14). Limpeza, capina e retirada de terra da rua foram alguns dos serviços realizados com o objetivo de amenizar os transtornos enfrentados.

O clamor dos moradores já havia sido declarado há pouco mais de um mês, quando fixaram uma placa com os seguintes dizeres: ‘Invista nossos impostos aqui’. A placa foi posicionada estrategicamente sobre uma cratera, para chamar atenção da urgência de recuperar a via, outro problema enfrentado.

José Carlos Santos resume o trabalho realizado pela comunidade e afirma que os moradores cansaram de esperar uma providência do Poder Executivo. “Ontem (domingo) nós fizemos a limpeza que não é feita pela prefeitura. Aqui não temos limpeza pública. Fizemos a capina e a retirada das terras que vão para rua quando chove. Hoje (ontem) iremos pintar o meio fio e já estamos em fase de orçamento para fazemos com recursos próprios o tapa-buracos. Nominamos o trabalho realizado como ‘Moradores em Ação’, isso porque já existem diversos pedidos para que fossem executados tais serviços pela prefeitura e não foram realizados”.

Antônia, que mora no local há quatro anos, afirma que não viu investimento da prefeitura nesta rua. “De lá para cá não foi feito nada, a gente que mantém limpo, sempre roçando, catando sujeira na rua para não dar Dengue e fazendo a capina”.

A moradora ainda reforça a necessidade de uma operação tapa buracos, além de melhoria da iluminação púbica. “Nós queremos iluminação, porque à noite fica muito escuro. O asfalto também está muito ruim, não tem varredor de rua, o caminhão de coleta de lixo passa, mas com a rua toda esburacada assim, daqui uns dias nem terá mais condições de passar. Nossa vizinha caiu de moto aí, fica cheio de pedras, até quem está a pé escorrega”.

O DIÁRIO fez contato com a Prefeitura de Caratinga, apresentou a demanda dos moradores e questionou se o cronograma da Secretaria de Obras inclui esta rua para uma operação tapa buracos e em relação à limpeza pública. No entanto, até o fechamento desta edição, não houve resposta do executivo.