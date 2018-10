Rotary Club Caratinga homenageia Corporação Musical Santa Cecília

Reunião de terça-feira (9) ainda contou com palestra sobre recuperação de nascentes

CARATINGA– A reunião da terça-feira (9) do Rotary Club Caratinga contou com a participação de Marcelo Rodrigues Costa, representante da Copasa, e José Maria Simcinschi, regente da Corporação Musical Santa Cecília.

Marcelo apresentou um projeto de recuperação de nascentes. Em Caratinga, a Copasa desenvolve o Programa Pró Mananciais, com ações executadas no Ribeirão do Lage, manancial de captação de água bruta pela Companhia.

Já o regente José Maria Simcinschi foi homenageado pelos 140 anos da banda. A Corporação Musical Santa Cecília foi fundada no ano de 1878 por iniciativa de Francisco Cyriaco de Carvalho, conhecido como “Chico Músico” e funciona desde 2000 em um prédio situado à Avenida Catarina Cimini, 57, 3º andar, centro.