PRF: Operação Nossa Senhora Aparecida vai até domingo (14)

Fiscalização de embriaguez ao volante, velocidade e ultrapassagens estão entre as prioridades da operação

DA REDAÇÃO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou à zero hora de ontem a Operação Nossa Senhora Aparecida em todo o país. Com quatro dias de duração, a operação da PRF termina no final de domingo (14).

Entre os focos da atuação dos policiais rodoviários federais estão o combate à embriaguez ao volante, o controle de velocidade com radares portáteis e a fiscalização de ultrapassagens proibidas. O transporte de crianças e a abordagem de motociclistas são outras prioridades. Com reforço de policiais que atuam na área administrativa da PRF, a operação terá ainda ações de educação para o trânsito.

RESTRIÇÃO

Conforme portaria emitida pela PRF, caminhões bitrens com dimensões excedentes e caminhões cegonhas estão proibidos de circular em rodovias federais de pista simples no horário das 16 às 22 horas, tanto na quinta-feira (11) quanto no domingo (14). A restrição também vale para a manhã de sábado (13), das 6 horas ao meio dia.

ORIENTAÇÕES

Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.