Caminhão frigorifico de Raul Soares é roubado na zona rural de Lajinha

LAJINHA – Um caminhão frigorifico foi roubado na noite desta quarta-feira (10). O crime aconteceu no córrego Areado, zona rural de Lajinha.

O motorista e o ajudante procuraram a Polícia Militar e relataram o crime. Segundo eles, ambos trabalham para um frigorifico de Raul Soares. As vítimas contaram que deixaram aquela cidade para fazer entregas de carnes suína e bovina nos municípios de Manhuaçu, Simonésia, Reduto, Lajinha e Mutum. Segundo eles, por circunstâncias alheias às suas vontades, não foi possível fazer as entregas em Manhuaçu e Lajinha.

Os funcionários do frigorifico contaram que após entrega em Mutum, estavam retornando com 40 bandas de porcos e entre 20 a 25 caixas com carnes de boi e porco. Ao passar pela região do córrego Areado, eles foram abordados por marginais que estavam em um Corolla preto e um Grand Siena azul. Um dos autores exibiu uma arma de fogo e mandou que o motorista parasse o caminhão. Um comparsa assumiu a direção e o motorista e ajudante continuaram dentro do caminhão, mas foram obrigados a ficar com cabeça abaixada, pois eram vigiados por outro marginal.

Na divisa de Lajinha com Durandé, as vítimas foram transferidas para o Grand Siena. Conforme elas, havia dois bandidos neste veículo e seguiram em direção a BR-262. Os autores foram até o distrito de Pinheiro, zona rural de Martins Soares, onde as vítimas saíram do automóvel e tiveram que ficar de costas. Neste momento o Corolla chegou e em instantes, os marginais fugiram em seus veículos. As vítimas, ao perceber, que já estavam sozinhas, procuraram ajuda e acionaram a PM. Elas contaram que seus celulares e documentos pessoais também foram roubados.

A Polícia Militar teve acesso as imagens de câmeras de segurança instaladas em um posto de combustíveis, em Martins Soares. Pelas imagens é possível ver o caminhão, seguindo sentido Manhumirim, sendo escoltado pelo Corolla e o Grand Siena.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição, assim como o caminhão frigorifico não tinha sido localizado.