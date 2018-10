Carlão e João no Abrindo o Jogo

A resenha esta semana no programa Abrindo o Jogo foi com o superintendente de esportes do município João Batista Pereira e o desportista Carlos Rodrigues, o “Carlão do cartório”. Um bate-papo da melhor qualidade. O principal assunto em pauta foi a eleição do dia 1º de outubro na Liga Caratinguense de Desportos. Carlão, que tem larga experiência no futebol regional atuando em clubes e na liga, destacou do apoio recebido pelo novo presidente Welinton Corrêa. Segundo ele, faz tempo que não se vê um pleito com tamanha organização e lisura. Além disso, destacou a confiança dos clubes demonstrada na nova diretoria. João falou sobre a importância desse momento, e deixou claro os objetivos de novas promoções para nosso futebol. Entre essas promoções, um campeonato Regional de futebol feminino. Vem coisa boa por aí.

Mineiros em ação

A rodada será de clássico mineiro. Atlético e América fazem um duelo muito interessante neste domingo. Não dá pra negar o favoritismo atleticano. O time de Thiago Larghi tem mais elenco. Entretanto, não tem rendido tudo que pode. A instabilidade alvinegra tem irritado torcedores e até mesmo seu treinador. A derrota contra a Chapecoense acendeu a luz amarela até mesmo por uma vaga na Libertadores. Pelo lado do Coelho, o time de Adilson Batista vive seu pior momento sob seu comando. A goleada diante do Atlético PR expos toda a fragilidade do time. Nesta partida, o emocional terá grande papel para não sair derrotado.

O Cruzeiro, que tem se preocupado mesmo com a Copa do Brasil, tem duelo contra o Vasco neste domingo (13). O adversário vem pressionado pelo entra e sai do Z4. Por outro lado, jogando em casa certamente irá pressionar muito a Raposa que não tem tantos objetivos na competição.

Pela Copa do Brasil, a vitória por 1 a 0 diante do Corinthians foi justa pelo que o time Celeste apresentou. Para o confronto da volta a vantagem é boa. Principalmente levando-se em conta o fato de que o time tem jogado melhor fora de casa. Mas, certamente terá pela frente um adversário bem mais ofensivo. Jogando em casa o Timão tem se dado melhor.

Brasileirão ainda em aberto

O Campeonato Brasileiro já teve vários líderes. Porém, nenhum com tanta pinta de campeão quanto o Palmeiras. Flamengo, São Paulo e Internacional não demonstraram a segurança do time de Felipão. A diferença de apenas quatro pontos para o tricolor 4º colocado, em tese é maior que parece. Afinal, pelo futebol que vem apresentando e o fato de ter o melhor elenco do Brasil, o alviverde é o grande favorito na minha humilde opinião. Porém, ainda não dá pra descartar os demais ocupantes do G4. Internacional, Flamengo e São Paulo.

Rogério Silva