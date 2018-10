PM recupera carro roubado e apreende 21 buchas de maconha

CARATINGA – A Polícia Militar recuperou na tarde de terça-feira (9), um veículo Gol que tinha sido roubado em Manhuaçu. O carro foi localizado na rua Raimundo Ambrósio, no bairro Doutor Eduardo. Uma pessoa foi presa. Durante a ocorrência foram recolhidas 21 buchas de maconha.

No domingo (7), foi registrada uma ocorrência a respeito do roubo do veículo, que aconteceu entre os distritos de Vilanova e São Pedro do Avaí, em Manhuaçu. A vítima deu carona para dois indivíduos, porém, estes indivíduos logo em seguida anunciaram o assalto e roubaram o Gol. Depois vieram para Caratinga, onde deixaram o automóvel no bairro Doutor Eduardo. Os suspeitos de terem roubado o Gol acabaram presos na terça-feira (9), após tentarem furtar uma Saveiro.

Diante da informações, uma equipe se deslocou até a rua Raimundo Ambrósio e encontrou o Gol, que estava escondido atrás de uma cerca de bambu. Cleriston Rodrigues Braga, 35 anos, disse aos policiais que na madrugada de domingo (7), quatro indivíduos foram até sua casa e pediram para deixar o carro e as buchas de maconha. Segundo Cleriston, dois desses indivíduos são seus conhecidos e eles falaram que voltariam nesta terça para buscar o carro e a droga. As buchas de maconha foram localizadas dentro da casa do suspeito.

Cleriston foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil sob acusação de receptação e tráfico de drogas.