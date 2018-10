Procurados autores de roubos em São Sebastião do Anta e em Imbé de Minas

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – São procurados os autores de roubos ocorridos na terça-feira (9) na zona rural de São Sebastião do Anta e em Imbé de Minas. Dentre os produtos, os bandidos roubaram um automóvel, eletroeletrônicos e dinheiro. Parte do material foi recuperado.

Por volta das 6h50, quatro indivíduos chegaram em uma propriedade no córrego do Anta, zona rural de São Sebastião do Anta. De acordo com a vítima, 45 anos, eles estavam encapuzados e usando armas, provavelmente de fabricação caseira. A vítima foi rendida e parte do grupo entrou na casa, enquanto um comparsa fez o monitoramento.

Os marginais roubaram roupas, televisor, perfume, videogame, micro-ondas, botijão de gás, dois capacetes, dez celulares, um tablete e um notebook, além de outros produtos. No momento da fuga, roubaram o carro da vítima, um Fiat Grand Siena, e fugiram sentido Imbé de Minas. Logo na entrada da cidade, o bando fez outra vítima, tendo roubado 350 reais.

A PM fez rastreamento e os autores foram encontrados no córrego do Ouro, zona rural de Imbé de Minas. Os militares deram ordem de parada, porém os autores desceram por uma encosta e um deles ainda tentou sacar a arma de fogo, mas um policial efetuou dois disparo, mas este marginal não foi atingido. O grupo se embrenhou numa mata e foi acionado reforço policial, no entendo os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.

O automóvel roubado pelos bandidos foi recuperado no córrego do Ouro. Dentre dele estava a maioria dos produtos roubados. Cerca de 200 metros de onde o carro foi encontrado, os policiais localizaram debaixo de galhos de eucaliptos outros itens roubados, como televisores e videogame.