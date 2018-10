Neste Dia das Crianças, Edra lança revista dedicada ao neto João Gabriel

CARATINGA- Amanhã, a Praça Coronel Rafael Silva Araújo, a ‘Praça da Estação’, receberá uma programação especial para o Dia das Crianças. Dentre as atrações, o lançamento da revista ‘Colorindo Caratinga’, do cartunista Edra. Serão distribuídos 400 exemplares para crianças entre 6 e 8 anos, gratuitamente, numa cortesia da FAVENI. A cortesia é válida para essa faixa etária e somente a própria criança poderá pegar a sua revista.

A revista traz desenhos de patrimônios históricos culturais e pontos turísticos de Caratinga e é dedicada a João Gabriel, netinho do autor. “Através do desenho e da interação da criança desde cedo com a revista de colorir, já sinaliza para ela, a aproximação com o livro e o gosto pela leitura. No caso específico dessa publicação, também incute na criança o conhecimento e a valorização pelas coisas belas e importantes de nossa cidade”, explica Edra.

A programação do Dia das Crianças, promovido pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Caratinga também contará com aula de dança, carrinhos de pipoca e algodão doce, estande de pintura facial, cama elástica, tobogã, piscina de bolinha, giz e muita música. O horário de funcionamento será de 9h às 16h.