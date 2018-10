Ensino fundamental da Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes funcionará no polo da UAB

Comunidade escolar questiona mudança. Prefeitura afirma que novo espaço vai proporcionar melhoria da infraestrutura para atendimento aos alunos

DA REDAÇÃO- Desde a última segunda-feira (8), circula pelas redes sociais a indignação da comunidade escolar com o anúncio de mudança no funcionamento de parte do ensino ofertado pela Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes, que fica no SESI, situada à Praça da Estação.

A Reportagem conversou com Maria José Garcia de Souza, que é professora na escola. Ela questiona a decisão comunicada pela Secretaria de Educação de Caratinga, de que o ensino fundamental funcionará em outro espaço. “Temos uma comunidade escolar presente, o bairro é enorme. São os nossos alunos, a nossa história sendo jogada no esgoto”.

Ela deu início a um movimento que conta com apoio dos pais de alunos. Caso haja a mudança de endereço, Maria José teme que matrículas sejam canceladas, pois o deslocamento se tornará inviável para algumas pessoas. “Pedimos às autoridades para repensarem essa decisão”.

O DIÁRIO DE CARATINGA procurou a Prefeitura de Caratinga que em nota, comunicou que “pensando na melhoria da infraestrutura para atender melhor os alunos”, o ensino fundamental da Escola Geraldo Marques Cevidanes funcionará no polo da UAB, onde será feita uma reforma para receber os jovens. Já a educação infantil continuará no SESI. O Polo da Universidade Aberta do Brasil de Apoio Presencial fica localizado à Rua Maria Alice de Paula, 300, Bairro Dario Grossi.

Atualmente a Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes atende a 238 alunos do ensino fundamental e 155 da educação infantil.