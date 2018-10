Agência bancária é alvo da ação de bandidos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um caixa eletrônico do Bradesco foi aberto na manhã de ontem e os autores levaram todo o dinheiro que estava no compartimento. A ação chamou atenção porque os autores não usaram explosivos e agiram discretamente.

Conforme informações, por volta das 7h50, os autores chegaram a pé, sendo dois que entraram na agência e outros dois comparsas ficaram dando cobertura. Um dos marginais usava um colete. Eles agiram de forma rápida, abriram o caixa sem o uso de explosivo, utilizando apenas ferramentas, pegaram o dinheiro e deixaram a agência.

De acordo com informações de populares, um dos autores é alto e vestia camisa listrada e calça jeans. Foi este indivíduo que carregou um saco, provavelmente com o dinheiro que foi subtraído do caixa eletrônico.

Outra informação é que dois destes autores, durante a fuga, roubaram um automóvel na estrada de acesso ao córrego Rio Preto. Eles tinham a cobertura dos comparsas, que seguiam numa moto vermelha.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve na agência. A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição. A gerência não informou a quantia levada pelos bandidos.