PAINEL 10-10-2018

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão foi a grande surpresa nas eleições de Caratinga neste ano. Muitos consideravam difícil sua eleição por estar numa coligação de grandes caciques político do estado. Em Caratinga com 10.443 votos, Pedro sai fortalecido para uma disputa local já que formou um grande time nestas eleições.

Pedro Leitão II

Em Caratinga, a votação de Pedro lhe deu 1º lugar nas urnas com 28,66% dos votos nominais, e em várias cidades do estado Pedro conseguiu votações expressivas como em Leopoldina, segundo município onde ele foi o mais votado com 2.087 votos, Almenara com 1.806 votos, Juiz de Fora com 1.557, entre outros. Em Minas Gerais, Pedro foi votado em 458 cidades.

Pedro Leitão III

Na microrregião de Caratinga, Pedro obteve 15.544 votos com densidade de 12,4% dos votos nominais. A microrregião de Cataguases foi seu segundo reduto mais importante onde obteve 3.374 votos. E em terceiro, foi a microrregião de Manhuaçu, onde obteve 2.856 votos.

Analistas políticos

Os analistas políticos erraram feio, tanto em nível federal, como estadual e local. A votação de Pedro Leitão surpreendeu a todos na região e se pesquisas apontassem as reais chances de se eleger mais um caratinguense, a região poderia ter se engajado mais no apoio ao candidato regional.

Mauro Lopes

O grande questionamento que se faz pelos analistas políticos é quanto à votação do deputado Mauro Lopes. Vários entendedores da política local apontavam que a queda de Mauro Lopes seria natural pelo desgaste da classe política com o eleitor. Muitos cogitavam uma votação entre 5, 6 até 8 mil votos, mas nunca uma votação de 2.712 votos nas urnas de Caratinga. Mauro, que sempre esteve bem abraçado na santa terrinha, se viu nestas eleições de poucos amigos.

Mauro Lopes II

Se em Caratinga a votação de Mauro lhe deu apenas o quarto lugar nas urnas. Em várias cidades da região nem isso ele conseguiu, caso de Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga, Vargem Alegre, São Domingos das Dores, Pingo D’água, Córrego Novo, Ipaba e Iapu. Na região, Mauro Lopes ganhou apenas em Entre Folhas, Inhapim e Piedade de Caratinga. A reeleição de Mauro Lopes, com 58.243 votos, foi em virtude do grande número de cidades e redutos que o deputado é votado em Minas.

Mauro Lopes III

Outro dado importante da votação do deputado Mauro Lopes é que a microrregião de Caratinga permanece ainda como seu maior reduto eleitoral. Com 11.541 e obtendo 8,61% votos válidos, Mauro tem a microrregião como seu maior reduto seguido de Peçanha com 7.933 votos, com maior intensidade obtendo 20% dos votos válidos. Em terceiro seu reduto é em Campo Belo onde Mauro Lopes obteve 5.576 votos com a densidade de 10,50% dos votos válidos. Nesta cidade, o filho de Mauro Lopes, Adalberto, é o vice-prefeito. O quarto reduto é a microrregião de Aimorés, onde obteve 4.892 votos com densidade de 5,99% dos votos válidos.

Mauro Lopes IV

Em outra avaliação, é que Caratinga sempre foi a cidade onde Mauro Lopes foi mais votado em seus últimos seis mandados, agora caindo para quarta cidade de importância. Campo Belo é a cidade onde o Mauro obteve mais votos com densidade de 15,84% dos votos nominais, seguido de Aimorés com 2.938 votos e densidade de 24,10% dos votos nominais, em terceiro, Água Boa com 2.850 votos e densidade de 39,53% dos votos.

Mauro

Na reunião de ontem, o vereador Mauro falou sobre o Projeto de Lei para registro e tramitação 045/2018 do executivo que trata do plano diretor municipal, que vai estabelecer as diretrizes do município nos próximo anos. “Soube que alguns secretários não participaram da elaboração, então é preciso estudar cada vírgula, devemos chamar a sociedade e envolver todos nessa discussão que mexe com muitas coisas”.

Dênis

O vereador Dênis, que apoiou Pedro Leitão durante sua candidatura, falou de sua votação expressiva e ressaltou que ele demonstra ser um novo representante político majoritário para a cidade. O vereador disse ainda que Pedro é motivo de muito orgulho para Caratinga.

Ronaldo da Milla

O vereador Ronaldo da Milla também agradeceu os votos recebidos por Eros Biondini, deputado a quem apoiou. Ronaldo disse que conseguiu quase um milhão de reais em emendas para a cidade em um ano e destacou que o reconhecimento veio nas urnas.

Helinho

Helinho iniciou sua fala pedindo que os colegas desligassem os celulares e prestassem atenção. O vereador disse que parece não estar sendo entendido quando trata de algum assunto importante na Casa, “como a questão do aterro sanitário que não tem condições de receber mais lixo e com relação aos equipamentos das Aminas que serão adquiridos pelo município apresentando informações incoerentes nas notas fiscais”.

600 mil

Helinho falou ainda do projeto que cria crédito especial no valor de 600 mil reais ao orçamento de 2018 destinados a atender despesas da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo o vereador, na relação de gastos desse pedido do executivo consta a rua Augusto de Morais, mas a Câmara já doou 500 mil reais para essa obra. Helinho está questionando onde está o dinheiro repassado pelo legislativo.

Rominho

Rominho disse que pediu que a Secretaria de Saúde preste esclarecimentos na Câmara sobre a demanda da cidade que não está sendo atendida. Segundo o vereador, a saúde no município está em luto.

Indignação

O vereador Rominho disse que está indignado com o projeto que autoriza o município pagar indenização a Aminas da forma que está sendo feito e já foi aprovado pela maioria da Câmara. “É inadmissível pagar por um objeto depreciado o valor de um novo”.