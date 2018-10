Do Prêmio Nobel ao Outubro Rosa

Por Melissa Araújo Ulhôa Quintão

E o Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia este ano (2018) vai para… Imunologia, pelas mãos (e cérebros) dos pesquisadores James Patrick Allison (EUA), Tasuku Honjo (Japão)! Esses cientistas geniais descobriram a forma de o sistema imune vencer o Câncer. Tanto o Japonês, quanto o Americano chegaram à mesma conclusão, porém os experimentos e resultados aconteceram em locais e por pesquisas diferentes. Eles descobriram uma forma de reativar as células de defesa do nosso organismo para reconhecer e matar as células malignas do câncer.

Esse acontecimento vem ao encontro do “Outubro Rosa”, que é uma campanha realizada no mês de outubro, dedicada ao combate ao câncer de mama. Esse tipo de neoplasia é o mais comum entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele.

As causas para o aparecimento do tumor vão de motivos genéticos aos ambientais. Fatores genéticos não são possíveis de serem extintos, uma vez que a pessoa nasce com os genes. No entanto, os fatores ambientais são modificáveis. Portanto, para evitar o câncer você deve ter um estilo de vida saudável, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer). Ademais, deve-se praticar atividade física três vezes por semana. Isso vale caminhadas, jardinagem etc., só não vale ficar parado (a). A alimentação é essencial para uma boa saúde em geral. Prefira comer alimentos naturais e evitar alimentos processados e industrializados, bem como evitar frituras e carboidratos simples. O peso deve estar adequado para a altura. A obesidade é um fator de risco para a manifestação do câncer. Evite consumo de bebidas alcoólicas e não fume! Faça o auto toque e os exames médicos preventivos com regularidade.

Finalmente, chamo atenção para algo muito relevante e bastante recente na ciência: Seja positivo se você quer evitar o câncer e demais problemas de saúde! Para evitar que suas células e moléculas sofram, bem como as pessoas ao seu redor, seja positivo. Um pesquisador Japonês (Dr. Masuro Emoto) fez um experimento chamado “a mensagem da água”. Ele usou porções de águas (sim, H2O) expondo-as às palavras, aos pensamentos e às músicas POSITIVAS. Outras porções de águas foram expostas as palavras, aos pensamentos e às músicas NEGATIVAS. Ele fotografou depois os cristais de água congelados e a verdade é que elas apresentavam formas diferentes, conforme imagem abaixo. Finalizo com as imagens e deixo você refletindo sobre os pensamentos e as palavras que você expressa ao longo do dia. Não se esqueça de que cerca de 60% do seu corpo é água. Se a água que é um ser inanimado manifesta a energia dessa maneira, imagine nossas células! Não deixe suas células sofrerem por energias negativas. Seja uma pessoa positiva!