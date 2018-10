Prefeitura de Inhapim realiza leilão de bens

INHAPIM – Acontecerá no próximo dia 25 o leilão de bens da Prefeitura de Inhapim. O leilão será às 13 horas no salão nobre. Serão leiloados diversos bens como sucata de eletrônicos, rolo compactador, vans, veículos entre outros itens. Os bens que irão a leilão poderão ser visitados pelos interessados na Praça de Esportes de Inhapim, localizada na rua Alberto Azevedo, nº 425, Centro (ao lado da Escola Estadual Alberto Azevedo) das 8h às 11h e de 13h às 16h, entre os dias 22 a 25. Iniciada a realização do leilão, encerra-se a visitação.

Para outras informações basta entrar em contato pelo telefone (33) 3315-2747 ou acessar o edital pelo site da prefeitura: www.inhapim.mg.gov.br