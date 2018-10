Pedro Leitão agradece grande votação

CARATINGA – Como forma de agradecer a expressiva votação obtida nas eleições do último domingo (7), Pedro Leitão, que concorreu a uma vaga na Câmara Federal pelo PV, concedeu entrevista na manhã de ontem. Ele ainda fez uma análise da campanha e falou de suas pretensões.

Pedro Leitão foi o candidato a deputado federal mais votado em Caratinga, tendo sido lembrado por 10.433 eleitores. Ele também foi o candidato à Câmara Federal do PV que recebeu maior votação (42.488 votos), ficando como suplente.

Pedro, como foi obter toda essa aprovação da sociedade, sendo o mais votado em Caratinga?

Não imaginava essa votação. É a primeira vez que me candidato, nunca fui político, mas resolvi me candidatar porque entendi que era importante a minha cidade, essa região, ter uma força política nova. Fiquei surpreso no momento que vi que começou a sair o resultado das urnas. Estou muito agradecido vendo a confiança que as pessoas depositaram não só em mim, mas as pessoas estão querendo uma nova política, esse é o recado das urnas, querendo uma renovação política e isso ficou muito claro. Recebo isso com muita gratidão, muita humildade, com senso de responsabilidade enorme. E também dizer que na verdade essa eleição mostra uma ruptura, uma ruptura pelo menos no desejo das pessoas, entre uma política tradicional para uma nova. Isso também está acontecendo no estado e no país, essa ruptura está acontecendo na cidade e acontece em outros espaços e a gente precisa entender que a política do jeito que estava não está dando as respostas e as soluções que as pessoas esperam. As pessoas estão ansiosas por novas atitudes, por mais trabalho, mais entrega, mais desenvolvimento, acho que isso ficou claro.

De agora para frente, quais são suas pretensões políticas?

Acho que depois de uma votação dessa não tem jeito de pensar diferente. Entrei para a política, essa foi uma decisão pessoal e agora uma decisão coletiva. À medida que você tem mais de 40 mil votos no estado, votado em 458 cidades, majoritário aqui na nossa cidade, e isso nos coloca com uma grande responsabilidade, ainda estamos esperando 2019, estamos na suplência, existe uma chance real de ocupar uma vaga como deputado federal, mas se isso não acontecer estarei na política fazendo tudo que for possível para trazer benefício para nossa região. Acho que isso é importante, as pessoas não querem aquela política de ‘Atlético e Cruzeiro’. Temos agora um prefeito na cidade que está em mandato, precisa de ajuda e no que eu puder usar esse capital político para trazer benefícios para a gente identificar oportunidades para nossa região, farei com maior prazer, maior empenho, maior dedicação.

Por que não foi eleito mesmo tendo um número expressivo de votos?

A primeira coisa que a gente precisa entender é que teve um fenômeno nessas eleições. Aquelas pessoas que normalmente tinham muitos votos despencaram e isso acaba diminuindo o número de vagas. Na nossa coligação eu fiquei muito feliz de ser o candidato mais votado do PV em Minas Gerais, isso já coloca a gente em posição de destaque. A gente está sendo chamado agora para a direção do partido em nível estadual, justamente pela votação expressiva. São mais de 42 mil votos, eu nunca fui político, tenho apenas um prefeito comigo, que é a Vilma de Santa Bárbara do Leste. Tenho muito orgulho de tê-la ao meu lado. Foi uma prefeita corajosa que escolheu alguém que não tem mandato, mas essa votação nos coloca na suplência, fico muito feliz. Acredito que essa votação é muito importante para que ocupe um lugar político, seja com mandato, seja sem mandato.

O que você tem a dizer para a população pelos votos que recebeu?

Para mim foi um motivo de enorme gratidão. Sou muito agradecido a todos os caratinguenses porque a gente mesmo nascendo aqui, crescendo aqui, trabalhando aqui, gerando emprego, tendo um projeto educacional na cidade, não imaginava que fosse uma adesão tão forte. Eu recebo isso com carinho enorme, dizendo que a gente precisa trabalhar para essa cidade. Depois de uma votação dessa, um carinho desse, me sinto abraçado por todas as famílias. A gente foi o mais votado em todas as seções praticamente do município, seja da zona rural ou urbana, e isso demonstra claramente que queremos uma nova política, queremos mais força política, queremos um filho de Caratinga ocupando esse lugar, a cidade precisa dessa força política e é isso que a gente entende. Recebo com gratidão, mas sei que esses votos expressam o desejo da cidade de ter novas lideranças, de ter gente que pensa diferente, que faça da política uma forma de melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Andei por muitos lugares, Caratinga tem muitos desafios e precisa da ajuda de muitas pessoas, e ela precisa de bom senso, de trabalho, de determinação, e essa votação foi muito importante. Me sinto muito motivado, me sinto renovado, me sinto disposto a trabalhar daqui pra frente para que possa ajudar a cidade em qualquer espaço que for necessário.