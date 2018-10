Caratinga registra 26,8% de abstenções no primeiro turno das Eleições

16.557 eleitores não votaram no último dia 7 de outubro

DA REDAÇÃO- Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) contabilizaram 16.557 abstenções de votos no primeiro turno das Eleições 2018 em Caratinga. O número de eleitores que não compareceu às urnas corresponde a 26,8%. Estavam aptos para votar 61.782 eleitores, sendo que 45.225 confirmaram seu voto no dia 7 de outubro (73,20 %).

O quantitativo de abstenções em 2018 foi ligeiramente maior que em 2014, quando 14.278 eleitores não compareceram ao primeiro turno, totalizando 23,6% de ausência nas urnas. Naquele pleito, eram 60.516 eleitores aptos ao voto.

Justificativa

De acordo com o TRE-MG, os eleitores que não compareceram às urnas e não justificaram a ausência no próprio dia da votação têm até 6 de dezembro para apresentar o requerimento de justificativa à Justiça Eleitoral. O pedido pode ser feito por meio de formulário entregue no cartório eleitoral ou pela internet, usando o sistema Justifica, disponível no site do Tribunal.

Para acessar o sistema, basta clicar o menu “Eleitor e Eleições”, selecionar o item “Justificativa Eleitoral” e seguir as instruções. O cidadão deverá identificar-se corretamente no formulário, informar o motivo da ausência às urnas e anexar, de forma digitalizada, o comprovante da impossibilidade de comparecimento. O deferimento não é automático, vai depender da análise do juiz eleitoral. Como o voto é obrigatório, só motivos considerados justos pelo magistrado dispensarão o eleitor de pagamento de multa. O andamento do pedido pode ser acompanhado pelo sistema, que envia e-mail ao eleitor cadastrado para informar sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de justificativa.

O eleitor que não votou e não teve motivo justo para isso deve procurar pessoalmente qualquer cartório eleitoral, a qualquer tempo, para possível pagamento de multa e regularização de sua situação. Além do pagamento de multa, quem deixa de votar e não justifica a ausência às urnas fica sujeito a uma série de sanções previstas em lei, como o impedimento de solicitar passaporte e de fazer matrícula em instituição de ensino superior. Quem não votar em três turnos seguidos, não apresentar justificativa e não quitar as multas devidas terá o título de eleitor cancelado.

Não é necessário justificar ausência ao primeiro turno para poder votar no segundo turno.

VOTOS BRANCOS E NULOS

Os números de votos brancos e nulos por cargo em Caratinga no primeiro turno foram:

Presidente -1.421 votos brancos e 3.401 nulos

Governador- 3.149 votos brancos e 7.243 nulos

Deputado Federal- 2.469 votos brancos e 4.178 votos nulos

Deputado Estadual- 3.197 votos brancos e 9.491 votos nulos

Senador – 8.795 votos brancos e 19.346 votos nulos