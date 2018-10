Anastasia, Pimentel e Zema dividiram preferência na região

Cada candidato levou a maioria dos votos válidos em quatro municípios; em Vargem Alegre, Adalclever foi o segundo melhor votado

DA REDAÇÃO– O segundo turno será disputado entre Antonio Anastasia (PSDB) e Romeu Zema (NOVO). No 1° turno, o cenário regional mostra os dois candidatos, além de Pimentel com quatro municípios cada em que foram mais votados.

Os municípios em que Zema venceu foram Caratinga, Inhapim, Santa Bárbara do Leste e São Domingos das Dores; Anastasia saiu à frente em Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, São Sebastião do Anta e Ubaporanga; Pimentel o mais votado Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Imbé de Minas e Vargem Alegre. Adalclever foi o segundo melhor colocado apenas em Vargem Alegre.

Caratinga

Zema 13.018 votos (37,39%)

Anastasia 10.999 votos (29%)

Bom Jesus do Galho

Pimentel 2.934 votos (40,04%)

Anastasia 2.718 votos (37,09%)

Zema 1.508 votos (20,58%)

Entre Folhas

Pimentel 1.004 votos (30,44%)

Anastasia 844 votos (25,59%)

Zema 815 votos (24,71%)

Imbé de Minas

Pimentel 1.405 votos (39,25%)

Anastasia 1.107 votos (30,92%)

Zema 678 votos (18,94%)

Inhapim

Zema 4.733 votos (41,21%)

Anastasia 3.047 votos (26,53%)

Piedade de Caratinga

Anastasia 1.563 votos (35,54%)

Zema 1.127 votos (25,63%)

Santa Bárbara do Leste

Zema 1.460 votos (37,18%)

Pimentel 1.350 votos (34,38%)

Anastasia 876 votos (22,31%)

Santa Rita de Minas

Anastasia 1.331 votos (39,14%)

Zema 1.170 votos (34,40%)

São Domingos das Dores

Zema 1.037 votos (32,40%)

Anastasia 1.026 votos (32,05%)

São Sebastião do Anta

Anastasia 1.221 votos (38,29%)

Pimentel 859 votos (26,94%)

Zema 760 votos (23,83%)

Ubaporanga

Anastasia 2.412 votos (41,37%)

Zema 1.707 votos (29,28%)

Vargem Alegre

Pimentel 1.159 votos (32,97%)

Adalclever 953 votos (27,11%)

Zema 863 votos (24,55%)