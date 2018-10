Números da eleição em Caratinga

Pedro Leitão obtém mais de 10 mil votos no município. Mauro Lopes não repete a votação obtida há quatro anos. Zema surpreende

CARATINGA – O apurar dos votos em Caratinga apresentou algumas surpresas. Como Romeu Zema (NOVO) sendo o primeiro lugar para governador. Já Pedro Leitão (PV) foi o candidato a deputado federal mais votado, com mais de dez mil votos. Por sua vez, Mauro Lopes não repetiu a votação de 2014, quando obteve 12.657 votos. Desta vez Lopes foi lembrado por 2.712 eleitores, sendo o quarto mais votado no município, ficando também atrás de Misael Varella (PSD), com 3.875 votos; e Hercílio Coelho Diniz (MDB), com 2.732 votos.

Para presidente, Jair Bolsonaro teve 21.375 votos (52,90%), diante de 10.563 (26,14%) concedidos a Fernando Haddad (PT). Já o candidato a Assembleia Legislativa, o caratinguense Sargento Borges (PSL) recebeu 633 votos. Enquanto Dayvid da Academia (PROS) aparece no site do Tribunal Eleitoral como ‘indeferido com recurso’. O candidato a deputado estadual mais votado em Caratinga foi Pastor Vanderlei Miranda (MDB), com 2.316 votos.

Para o Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) e Dinis Pacheco (SD) foram os mais votados pelos eleitores caratinguenses.