Senado: Rodrigo Pacheco e Carlos Viana são eleitos por Minas Gerais

Com 100% das urnas apuradas, Pacheco obteve 20,49% dos votos, enquanto o jornalista angariou 20,22%; terceiro colocado foi Dinis Pinheiro, com 18,42% da preferência

DA REDAÇÃO – Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) foram eleitos senadores por Minas Gerais neste domingo (7). Com 100% das urnas apuradas, Pacheco obteve 3.616.611 dos votos (20,49%), enquanto o jornalista angariou 3.568.596 de votos (20,22%). O terceiro colocado foi Dinis Pinheiro, com 18,46% da preferência popular, com 3.251.009 de votos.

Os suplentes de Pacheco são o empresário Renzo Braz (PSDB) e a professora Ana Maria (PSDB). Já os de Viana são o advogado e ex-presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF) Castellar Modesto Guimarães Neto e o administrador de empresas Danilo Martins de Oliveira, ambos do PHS.

VIRADA

Desde o início da campanha, as pesquisas eleitorais colocavam Dilma Rousseff bem à frente dos concorrentes. Carlos Viana aparecia em segundo lugar. Agora, ela aparece em quarto lugar, com 15,35%, com 2.708.817 de votos.

Pacheco, que inicialmente havia dito que se candidataria ao governo de Minas, chegou a ficar embolado com Viana e Dinis Pinheiro nas pesquisas, mas acabou levando a segunda vaga.