Romeu Zema e Antonio Anastasia vão disputar o segundo turno em Minas

DA REDAÇÃO – Romeu Zema (Novo) confirmou a tendência de subida dos últimos dias, mas de forma surpreendente terminou o 1º turno das eleições para o governo de Minas Gerais na liderança. Ele vai disputar o 2º turno com Antonio Anastasia (PSDB).

Com o cenário, os grandes derrotados das eleições mineiras foram Fernando Pimentel e seu partido, o PT. Candidato a reeleição, ele está em terceiro lugar, com 22,64%. A grave crise financeira pela qual passa o Estado, aliado a atrasos de salários para os servidores públicos, podem ter sido os grandes algozes do petista.

Romeu Zema e Antonio Anastasia vão disputar, em segundo turno marcado para o próximo dia 28, o governo do Estado de Minas Gerais.

O resultado se mostra ainda mais surpreendente, pois apesar da curva ascendente demonstrada por Zema nos últimos dias, em momento algum ele apareceu à frente de Pimentel nas pesquisas, tampouco de Anastasia.