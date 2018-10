DA REDAÇÃO – Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) decidirão no segundo turno quem será o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, segundo os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados na noite deste domingo (7). Eles disputam a Presidência pela primeira vez.

Bolsonaro foi o primeiro colocado, com cerca de 50 milhões de votos. Depois veio Haddad, que superou os 30 milhões.

O segundo turno da eleição acontecerá no dia 28 de outubro.