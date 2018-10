Candidato a vice-governador, Dr. Giovanni fala da campanha

CARATINGA – O candidato a vice-governador de Minas, Giovanni Correa da Silva (REDE), pelo partido Rede, também vice-prefeito de Caratinga, votou na escola estadual Dom Carloto, no Bairro Esplanada.

Dr. Giovanni, que compôs a chapa de João Batista Mares Guia disse que a campanha foi importante para que as pessoas conhecessem melhor o partido. “Foi um momento em que tivemos oportunidade de expor nossas ideias, nossos projetos, através da mídia estadual, e o processo democrático é esse é importante ao invés de você reclamar expor suas ideias e entrar na batalha e fizemos isso”.

Para o candidato faltou oportunidades para o partido Rede, que ainda é pequeno. “De uma maneira geral dentro das limitações conseguimos alcançar um público que passou a conhecer melhor as ideias do partido. Sabemos que não foi o ideal, faltou mais oportunidade, os partidos pequenos têm um tempo muito curto, e depois também tivemos limitações nos debates”.

No segundo turno, conforme Dr. Giovanni, o partido deverá apoiar o candidato Romeu Zema, caso ele consiga entrar para a disputa, mas se ficar entre o PT e o PSDB, a Rede deve ficar neutra.