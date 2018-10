Primeiro ato do dia de votação

O DIÁRIO acompanhou a primeira ação realizada no dia da votação e que reforça a confiabilidade da urna eletrônica, a emissão da zerésima, relatório impresso imediatamente após o equipamento ser ligado. A zerésima atesta que cada urna usada no pleito tem zero voto e conta com o registro de todos os candidatos que participam da eleição.

A emissão da zerésima é feita antes da abertura das seções eleitorais preparadas para atender os eleitores, quando o presidente da mesa receptora de votos liga a urna eletrônica. O procedimento, que ocorre entre 7h e 7h30, é realizado na presença dos mesários que atuarão na seção e de fiscais de partidos políticos que participam das eleições. Após a impressão da zerésima, o presidente da seção, os mesários e os fiscais dos partidos ou coligações devem assiná-la.

Na imagem, o juiz eleitoral Consuelo Silveira Neto acompanha impressão da zerésima em uma seção da Escola Estadual Engenheiro Caldas.