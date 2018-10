Colégio Caratinga realiza Feira de Ciências com tema Meio Ambiente e Sustentabilidade

CARATINGA – Aconteceu no último sábado (29/09), das 9h às 11h, a Feira de Ciências do Colégio Caratinga, que tratou o tema “Meio ambiente e Sustentabilidade Regional”. O evento foi organizado por professores, coordenação, direção e especialmente os alunos do colégio, que se empenharam e apresentaram diversos assunto inerentes à população em geral.

A realização da Feira de Ciências teve como objetivos, promover o envolvimento dos alunos e professores na demonstração da situação atual do meio ambiente na região de Caratinga e entorno. Segundo a coordenadora pedagógica do Colégio Caratinga, Joelma Cristina, é de grande importância o envolvimento dos alunos, onde puderam desenvolver projetos apresentando alternativas de sustentabilidade e buscando conviver em um ambiente agradável onde um possa respeitar o outro e repensando e avaliando as atitudes diárias e as suas consequências no meio que nos rodeia.

Segundo o diretor do Colégio Caratinga, José Geraldo Lopes, as questões ambientais de sustentabilidade geraram reflexões que proporcionaram aos alunos vivenciar a teoria na prática. Assim como estimular a mudança de atitudes e a formação de novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais.

Durante a Feira de Ciências, cada turma apresentou os subtemas: 6º Ano – “Reaproveitamento de alimentos”; 7º e 8º Anos – “O lixo em seus mais diversos impactos, o lixo urbano e doméstico, a reciclagem e outros”; 9º Ano – “BR 116, e seus impactos positivos e negativos, tais como renda e emprego, a poluição e outros”; 1º Ano do Ensino Médio – “Questões relacionadas com a água em todos os seus aspectos”; 2º Ano do Ensino Médio – “Cultura cafeeira e seus impactos econômicos e ambientais”; e o 3º Ano do Ensino Médio – “Recursos Sustentáveis”.

A aluna Ester Fassarela, do 6º ano, fez a demonstração de diversos alimentos sustentáveis para degustação, que foram produzidos com ingredientes que na maioria das vezes são descartados, como cascas, talos de frutas e verduras. Segundo ela, o reaproveitamento de alimentos, é uma forma de evitar desperdícios e até para acabar com a fome.

A professora Adriana Sanglard destacou que o trabalho de reaproveitamento de alimentos contou com uma pesquisa de vários sites, inclusive da cozinha Brasil, com receitas sustentáveis que utilizam as cascas de diversos alimentos. Adriana contou com o envolvimento dos pais, que se mobilizaram com as receitas que os alunos levaram para casa e ao preparar ficaram surpresos com o resultado, ao ver que as receitas eram realmente saborosas.