Escola Sudário Alves Pereira promove projeto alusivo as eleições presidenciais

CARATINGA – Aconteceu na manhã de ontem na Escola Estadual Sudário Alves Pereira, o encerramento do projeto “Eleições 2018”. Foi realizado um debate onde os alunos interpretaram os principais candidatos à presidência do Brasil. Para isso, os estudantes estudaram o programa de governo e a vida desses candidatos.

O projeto foi desenvolvido pela professora de história Isabel Cristina Alves e a professora de Língua portuguesa Maísa Soares da Silva, com o apoio da direção, funcionários e alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

Segundo as idealizadoras, o projeto foi desenvolvido com o intuito de conscientização democrática e cidadã, valores éticos e “principalmente que os alunos entendam a necessidade de conhecer a vida política de cada candidato para que eles possam exercer o direito consciente de votar”.

De acordo com as professores, os alunos aceitaram o desafio, “demonstrando grande empenho no desenvolvimento do projeto, estudando as propostas de governo dos candidatos, investigando sua vida pública, para que o debate chegasse à um nível de qualidade demonstrado pelos alunos durante a realização do mesmo”.