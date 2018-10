Sávio Tarso, ex-professor de faculdades de Caratinga, concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados

DA REDAÇÃO – O ex-professor de faculdades em Caratinga, o historiador, cineasta, radialista e jornalista, Sávio Tarso está em campanha por uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PDT. Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, ele fala sobre os desafios que enfrenta na captação de votos e de suas propostas para o mandato.

Sávio, quais os desafios você tem encontrado ao fazer sua campanha?

Convencer o eleitor de que não faço parte de tudo que está aí. Nunca foi submetido a nenhum processo judicial, sou ficha limpa e busco colaborar para com a renovação do Congresso. As pessoas têm colocado todos os candidatos, os novos, os antigos, na vala comum dos que estão afetados pelos escândalos da corrupção, pelas práticas existencialistas, clientelismos, fisiologismos. Mas há uma geração que quer romper com essa política anacrônica e dar vasão ao novo. Precisamos de mais transparência, ética e até de uma nova forma de captar votos. Então, o desafio principal tem sido convencer o eleitor desencantando a se entusiasmar com essa tentativa de renovar o cenário político no Brasil.

Qual avaliação você faz da sua campanha?

Nossa campanha tem sido modesta, de poucos recursos, se comparada às campanhas milionárias que vimos por aí. Em uma nova perspectiva de campanha, caminhamos, dialogamos com as pessoas e distribuímos panfletinhos. Todo esse trabalho tem sido possível graças ao apoio de voluntários que têm percorrido o Vale do Aço e outras cidades do entorno. Em outras regiões, passamos a conhecer os problemas diferentes dos que afligem o nosso Vale. Outro recurso que temos usado são as redes sociais. Apesar desses canais estarem contaminados por discursos de ódio, eles se mostram eficazes na difusão das informações, apesar ainda de a inclusão das grandes massas não ser total.

Quais são as suas propostas?

Temos que pensar o Leste de Minas onde há uma queda significativa da oferta de emprego, criar novas formas de dinamizar e diversificar a economia local, reduzindo a nossa dependência da siderurgia e da mineração. Ouço muitos jovens dizendo que precisam ir embora do Vale do Aço por falta de opção de trabalho. Precisamos de um grande plano de recuperação do Vale do Aço, da região de Caratinga, que conheço muito bem, por ter sido professor nas faculdades da cidade. Nossa principal proposta é investir em projetos onde possa ser aproveitado o grande potencial dos jovens, o nosso patrimônio intelectual, nossa maior riqueza. Temos uma grande comunidade acadêmica, muitos mestres, doutores. Precisamos pensar na criação de um grande centro de tecnologia e inovação, uma saída para essa diversificação de atividades pretendida. Temos que recuperar nossa região como atrativa para onde as pessoas queiram ir e morar, como nos tempos de outrora.