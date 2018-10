UNEC cria Núcleo de Pesquisa e Estudos Sistêmicos

CARATINGA – A produção acadêmica é de fundamental importância na formação de um estudante do ensino superior. Pensando em incentivá-la, desde agosto, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC) conta com a Incubadora de Pesquisas (INPEQ), que ajuda alunos, professores e funcionários a elaborarem esses trabalhos. Paralelamente a ela, foi criado o Núcleo de Pesquisa e Estudos Sistêmicos (NPES).

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do UNEC, Eugênio Maria Gomes, o NPES é um órgão de apoio à pesquisa que trabalhará as variações dos resultados obtidos durante a elaboração do trabalho. “Ele será importante na análise dos dados e, em alguns casos, ao definir a metodologia de pesquisa”, explica.

O coordenador do núcleo é o professor João Reis. Ele afirma que o critério rigoroso na coleta e apuração de dados de uma pesquisa se reflete em sua qualidade. “Vamos prestar apoio e buscar maior aferição no sentido de vislumbrar uma melhor sistematização do estudo científico, em função da grande diversidade que temos hoje para realizar uma análise”, detalha.

Para o professor Juscélio Clemente de Abreu, professor e pesquisador da INPEQ, o núcleo vai contribuir para que sejam produzidas pesquisas de excelência, na busca por ampliar sua participação em eventos da comunidade científica. “Muitas vezes a gente necessita de um apoio em modelagem estatística. Com isso vamos ter uma qualidade de publicações muito maior em relação ao que se pretendia inicialmente”, comenta.

O pró-reitor Eugênio Maria Gomes acredita que a instituição só tem a ganhar. “Estamos concentrando nossos esforços, juntando a força dos mestres e doutores do UNEC a favor da pesquisa. É um momento de muita alegria para esta pró-reitoria e, claro, para o Centro Universitário de Caratinga”.