PAINEL 05-10-2018

Eleições 2018

O DIÁRIO em parceria com a SISTEC FM, 94,1, transmitirá apuração das eleições ao vivo para toda região. Os radialistas líderes de audiência, Cleon Coelho, Marcos Inácio, Getúlio Neiva e o analista político Alcides Leite (do DIÁRIO), estarão avaliando os números do primeiro turno das eleições, no Brasil em Minas Gerais e na nossa região.

Eleições

Em 2016 a parceria que deu certo foi líder de audiência no rádio, televisão e na web nas apurações das eleições municipais. Pelo visto, as mídias locais já se organizam para fazer as análises locais, já que as nacionais já ficam para as grandes emissoras do setor.

Bolsonaro

O deputado federal que até pouco tempo era uma voz sozinha e vazia no congresso nacional contra o PT e suas ações, agora é chamado de “Mito” pelos seus eleitores e simpatizantes. Poucos esperavam que ecoaria sua voz em tão pouco tempo e com tanta vibração. Como primeiro nas pesquisas de intenções em todos institutos de pesquisa, Bolsonaro é sem dúvida a novidade destas eleições.

Haddad

Após a vitória do PT em 4 eleições tendo como protagonistas Lula e Dilma, agora o partido da estrela solitária lançou Fernando Haddad. Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Haddad subiu igual foguete nas pesquisas e é sem dúvida a surpresa do PT nessas eleições.

Ciro e Alckmin

Com grandes experiências administrativas em seus estados, Ciro e Alckmin se veem num tendência política que não passaram por eles e nem por suas experiências. O povo radicalizou entre o que está certo e errado em posturas. Quanto à experiência administrativa poderá ser relevante daqui a 4 anos, mas os números hoje são interpretados pelo desejo do povo de rever certas posturas do estado brasileiro.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington é criticado pelos seus adversários pelo loteamento político de seu governo. A oposição critica pelo fato de Dr. Welington ter dividido suas lideranças entre vários candidatos a deputado federal e estadual em três ou quatro frentes.

Dr. Welington II

Já o pessoal do grupo do governo dá o troco que a oposição também está dividida em vários grupos. Por outro lado os comentários são que há necessidade urgente do prefeito obter apoio para manter a máquina administrativa em vários setores importantes no período de crise.

Adalclever Lopes

O presidente da Assembleia Adalclever Lopes não vem obtendo bons resultados nos institutos de pesquisas, mas analistas políticos comentam que o candidato poderá ter uma boa votação na região pelo sentimento local dele ser de Caratinga.

Pedro Leitão

O candidato do PV Pedro Leitão vem com todo entusiasmo para reta final das eleições. Segundo o vereador Denis Gutemberg, articulador político da campanha de Pedro, é esperado que o candidato tire a hegemonia de Mauro Lopes em sete eleições. Se isso acontecerá, saberemos no domingo (7).

Mauro Lopes

A equipe do deputado Mauro Lopes, que sempre foi barulhenta em outras campanhas, pelo visto adotou uma estratégia bem mineira neste ano. Percebe que ele está em todas as comunidades, mas se vê pouco. Talvez esteja jogando pela necessidade do momento, já que nestas eleições as regras e os adversários mudaram.

Hercílio Diniz

O empresário Hercílio Diniz que é apoiado pelos vereadores Rominho Costa e Helinho, e pelo ex vice prefeito Aluísio Palhares, quer ser a terceira via na política regional e uma das forças da oposição em Caratinga. Os comentários são que do grupo de apoio a Hercílio sairá o próximo adversário do prefeito Dr. Welington nas eleições de 2020. Nomes bons o grupo tem, e de sobra.

Dayvid da Academia

O candidato mais “forte” destas eleições, Dayvid da Academia, segundo informações, estará na disputa eleitoral, na urna eletrônica e na apuração dos votos. Quanto à viabilidade jurídica de sua candidatura, será apreciada após as eleições. Sendo assim, boa sorte Dayvid.

Bonifácio de Andrada

Na edição de hoje o DIÁRIO traz um especial sobre os 30 anos da Constituição Federal. Chegamos a entrevistar o deputado federal Bonifácio de Andrada, que participou da Assembleia Nacional Constituinte, mas infelizmente, os primeiros três minutos do áudio apresentaram problemas, impedindo sua completa transcrição. Pedidos desculpas ao parlamentar que tão gentilmente nos atendeu.