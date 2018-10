Prefeitura assina convênio com o CASU

CASU/Funec – Hospital Irmã Denise está autorizado a prestar atendimentos pelo SUS, com 10 leitos de UTI credenciados

CARATINGA- A assinatura do convênio entre Prefeitura de Caratinga e o Centro de Assistência à Saúde (CASU) ocorreu na manhã de ontem, no gabinete do executivo. O documento sacramenta o credenciamento do CASU/Funec – Hospital Irmã Denise para atendimentos através do Sistema Único de Saúde (SUS).

A portaria 3.005 de 19 de Setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (1°), credenciou os 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto tipo II. Com isso, faltava apenas a assinatura do contrato de prestação de serviço entre a Prefeitura e a instituição hospitalar.

O reitor do Centro Universitário de Caratinga, Antônio Fonseca, descreveu o momento com o histórico para a vida de Caratinga e da instituição. “Agradecemos primeiro a nossa equipe do CASU, que diuturnamente trabalhou por isso, a toda equipe técnica da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, que muito ajudou; e ao Carraro que várias vezes foi a Belo Horizonte. Da nossa parte temos que agradecer, porque essa coisa não nasceu de qualquer maneira, foi um trabalho árduo mesmo de acode aqui, ajuda ali, conserta isso e aquilo, então foi um trabalho muito importante. E de maneira muito especial, agradecer ao prefeito Dr. Welington que está agora nos agraciando com essa assinatura”.

Para Fonseca, a assinatura representa novos horizontes e irá beneficiar inúmeras pessoas que necessitam de atendimento de qualidade e poderão contar com estes serviços em seu próprio município. “Sabemos que não temos um SUS de porta aberta, até mesmo porque nós não temos condição, não estamos preparados para isso. Mas, com os 10 leitos da UTI que podem salvar muitas vidas, temos certeza que isso vai ser muito bom. Não digo que é bom só para a sociedade, porque quando salvamos uma vida ficamos muito felizes. Tivemos agora na semana passada homenagem aos centenários, na região são 45, perdemos um no dia seguinte, de Santa Rita de Minas. Ficamos triste, apesar da pessoa ter deixado muita história e já ter mais de 105 anos, gostaríamos que vivesse mais, como temos muitos outros que estão no nosso meio. É o que vamos fazer com todo empenho e carinho”.

ESTRUTURA

De acordo com a diretora geral do CASU, Daniela Fonseca, o CASU/Funec – Hospital Irmã Denise é totalmente estruturado para a alta complexidade, ou seja, aquilo que o município não tinha até então para suprir as lacunas que faziam com que os pacientes tivessem que sair de Caratinga buscando Belo Horizonte ou Ipatinga. “Isso está se concretizando agora com as vagas SUS de UTI e também as vagas cirúrgicas que estão sendo contempladas neste convênio. Vamos conseguir oferecer aquilo que o CASU tem de estrutura, que são equipamentos modernos, uma UTI com toda a complexidade que se vê nos melhores centros de referência nacionais, temos toda a infraestrutura para atender as patologias diversas, para que não tenhamos mais que mandar os nossos pacientes para fora”.

A médica ressalta a satisfação de saber que o trabalho de 10 anos do CASU agora será entregue à população carente. “Temos hoje agraciados com o SUS 10 leitos de UTI adulto, além de leitos de pediatria, clínica médica e cirurgia. O fluxo de entrada do paciente SUS no CASU será estabelecido através da Secretaria Municipal de Saúde e a Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano ainda esta semana, mas a princípio, a porta de entrada que o município possui é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, onde os pacientes serão direcionados ao CASU através da solicitação de vaga do SUS fácil’.

‘MELHOR CAMINHO PARA A POPULAÇÃO’

Questionado do motivo da Prefeitura ter demorado a assinar o convênio com o CASU, o prefeito Dr. Welington citou que foi preciso fazer uma análise, mas que ao final chegou à conclusão dos benefícios à população. “Tendo em vista a administração responsável e voltada para a legalidade, a partir do momento que surgiu a possibilidade da assinatura desse convênio, buscamos saber em quais circunstâncias havia sido feita essa autorização por parte da Secretaria Estadual de Saúde e se haveria algum prejuízo para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora caso assinássemos o convênio com a instituição. Após diversas reuniões em Belo Horizonte, quando tivemos a certeza que não haveria prejuízo para o hospital e nem para o município, e diante da confirmação do Ministério da Saúde da publicação e credenciamento dos 10 leitos do CASU, tivemos a certeza que o melhor caminho para a população era a assinatura do contrato”.

O prefeito também garantiu que os leitos já habilitados no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora seguem em funcionamento. “Há necessidade desse agrupamento de atendimentos, tanto por parte do hospital, quanto do CASU tendo em vista que ainda assim a demanda é muito maior que a oferta, o ideal seria se hoje o CASU pudesse nos ofertar um pouco mais e que o hospital também estivesse em totais condições de atendimento, dentro daquilo que se busca para a saúde do nosso município e demais cidades que compõem a nossa microrregião. Mas, o atendimento no hospital continua, só trabalharemos para que ele seja melhor prestado, quantitativamente também, para nossa população que chega em torno hoje a quase 220.000 habitantes na nossa região”.