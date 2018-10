PAINEL 03-10-2018

Discussão

A reunião de ontem da Câmara começou com os vereadores discutindo qual tempo usarão para falar na tribuna. Pelo regimento são 10 minutos para cada um, mas estão querendo mais tempo. O vereador Helinho terá mais tempo por conta do problema de dicção. Mas seria mesmo necessário discutir isso durante a reunião?

Ofício

O vereador Helinho entregou na noite de ontem um ofício à mesa diretora da Câmara pedindo que os contadores da prefeitura e do legislativo expliquem a proposta orçamentária de 2019, cuja receita é de 251 milhões de reais.

Indenização

Continuando a discussão sobre o projeto que pagará indenização a Aminas pelos equipamentos usados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o vereador Helinho pediu que os colegas da Comissão de Saúde, Neuza, Dete e Carlindo, esclarecessem se o projeto poderia ser votado sem cometerem improbidade administrativa, se realmente estaria tudo correto, “já que as notas fiscais não falam marcas dos produtos e ainda apresentariam outras irregularidades”.

Indenização II

O vereador Ronaldo da Milla disse que a Comissão de Saúde deveria ter feito uma análise minuciosa e ter repassado a todos sobre o valor que será pago de indenização. Ronaldo disse que são muitos itens e analisando apenas três, Helinho achou irregularidades.

Distritos

Mauro reclamou disse que os distritos precisam ter tratamento igualitário, pois algumas regiões estão sendo contempladas com melhorias e outras não estão recebendo nada. Mauro disse que seu distrito, que é Dom Modesto, não está sendo lembrado.

Favorável

Guerra disse que esteve na reunião da UPA sobre o pagamento da indenização e sentiu convencido que o projeto está correto. O vereador deixou claro que é a favor do projeto e ainda pediu moção de aplauso para o Joel Tristão, diretor da Aminas, pois segundo vereador, os aparelhos poderiam ser retirados através de decisão judicial.

Neuza

Embora a vereadora Neuza diga que a saúde do município esteja sucateada, ela comentou que o executivo deve pagar a indenização para a Aminas, defendendo que depois do valor ser repassado, se tiver algum problema deverá ser resolvido pela justiça. Como assim? Como fica a função dos vereadores de fiscalizar?

Rua Augusto de Morais

O vereador Rominho disse que está preocupado com a obra da rua Augusto de Morais, pois foi feita limpeza do lote e depois disso ficou tudo parado. Rominho lembrou que foi feito repasse do legislativo para o executivo para que a obra fosse feita e não está acontecendo.

Reclamações

O vereador Johny reclamou que veio um documento do executivo dizendo que alguns vereadores estiveram na Upa sem a presença dos demais ou sem a comissão da saúde. “Agora onde eu for fiscalizar tenho que levar toda a Câmara? Isso está errado”.

Diego

O vereador Diego disse que a demora na rua Augusto de Morais o problema está na questão de desapropriação. Sobre a indenização para a Aminas, Diego disse que as dúvidas foram sanadas e não existem irregularidades.

Aprovado

Embora alguns vereadores tenha sido contra o projeto de indenização da Aminas, a maioria venceu e o projeto foi aprovado como era a vontade do executivo. Apenas os vereadores Johny, Rominho, Helinho, Ronaldo e Paulinho foram contra.