Aprendendo em cena: peça teatral sobre obra de Ariano Suassuna inspira acadêmicos

Apresentação é recebida com entusiasmo e leva alunos a se aprofundarem sobre principais trabalhos do escritor

CARATINGA – O teatro é uma arte e seu espetáculo traz diferentes situações. Desperta sentimentos e conta histórias. E quando todas as emoções se juntam ao aprendizado, une-se o útil ao agradável. É o caso do projeto “Intervalo Cultural” desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Letras do Centro Universitário de Caratinga.

Inspirado em uma das obras de Ariano Suassuna, o curso de Letras do UNEC apresentou na noite de segunda-feira (01), sua segunda peça teatral.

A peça “O Santo e a Porca”, do escritor, autor e um dos maiores dramaturgos brasileiros, conta a história de um velho avarento conhecido como Euricão Árabe. O protagonista é devoto de Santo Antônio e guarda as economias de toda a vida numa porca de madeira.

Pesquisar e estudar sobre as obras de Ariano e ainda por cima poder representar o conteúdo em uma peça teatral está sendo considerada uma oportunidade única para aprender sobre a rica história do autor. É o caso da estudante Yasmim Ferreira Fonseca, que cursa o 2º período de Letras. Yasmim acredita que poder representar e entrar em cena através da peça teatral é uma forma de desenvolver a capacidade interpessoal. “É muito importante para o nosso aprendizado. O intervalo cultural serve para sairmos da monotonia, com o ensino da gramática, que pode ser maçante e cansativo, mas muda de contexto quando se bota tudo em prática. A experiência é admirável.”

A peça foi dirigida por João Paulo de Sousa, que também é aluno do curso. Mesmo afirmando ter tido muito trabalho, João se diz emocionado com a oportunidade e acredita que o projeto é uma forma de incentivar os alunos a buscar inovações. “A aula fica mais expositiva. A gramática cansativa faz parte, através dela aprendemos a escrever e a falar corretamente, mas é um meio termo essencial para o estudo da língua portuguesa.”

Professor do curso de Letras, José Geraldo Batista, lembra que a disciplina não deve ser apenas técnica e teórica e que também se aborda e muito a questão cultural. “Com o projeto, o aluno estuda o autor e o contexto de produção da peça. As obras de Ariano Suassuna passam uma mensagem além da questão cultural. Fazem com que o aluno pesquise, tome conhecimento da Literatura. Através da Literatura a vida é menos dolorida.”

O projeto conta também com a participação de turmas de outros cursos. A professora Cláudia Cardoso, que coordena o curso de Letras, explica que as atividades começaram no pátio da faculdade, durante os intervalos, passaram pela biblioteca e agora ganharam uma maior proporção. “Agora temos um ambiente mais aconchegante, mais convidativo. As pessoas ficavam dispersas na cantina e no atual semestre, achamos conveniente trazer para o auditório (Salão de palestras Celso Simões Caldeira). A primeira foi um sucesso e com certeza as outras também serão.”

ARIANO SUASSUNA

Ariano Suassuna foi escritor e dramaturgo brasileiro, autor do Auto da Compadecida, considerada sua obra prima que foi adaptada para o cinema e a televisão.

Além de renomado escritor, Ariano foi professor e idealizador de um Movimento Armorial, que valorizou as artes populares. Através da iniciativa os artistas tinham o intuito de criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste.

Suassuna foi ocupante da cadeira nº 32 na Academia Brasileira de Letras (eleito em 1989). Também foi membro da Academia Pernambucana de Letras (a partir de 1993) e da Academia Paraibana de Letras (eleito em 2000).

Ariano Suassuna faleceu em 23 de julho de 2014, no Recife, Pernambuco, vítima de uma parada cardíaca. O escritor paraibano tinha 87 anos.