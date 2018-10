“Sentimos energia e incentivo para continuar na luta”

Deputado federal Leonardo Monteiro busca quinto mandato e apresenta suas propostas ao DIÁRIO

DA REDAÇÃO- O deputado federal Leonardo Monteiro (PT) busca seu quinto mandato. Em entrevista ao DIÁRIO, ele fala sobre sua ligação com Caratinga, analisa o atual cenário político e apresenta suas propostas.

Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale) de Governador Valadares, é, também, técnico em Química com Especialização em Meio Ambiente. Sua atuação política teve origem no movimento sindical, onde iniciou sua militância e participou de importantes lutas em defesa do trabalhador. Foi um dos responsáveis pela implantação, em 1978, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel e Celulose (Sinticel). Em 1982 foi eleito presidente do Sindicato, cargo que ocupou até 1985. Ainda nos anos 80, foi fundador da CUT Nacional, Estadual e Regional (Vale do Aço e Vale do Rio Doce), além de um dos diretores da Casa do Trabalhador, em João Monlevade, e da Escola Sindical 7 de Outubro, em Belo Horizonte. Nos anos 90, organizou os sindicatos dos Bancários, Comerciários, Trabalhadores na Alimentação, Gráficos, Saúde, Metalúrgicos e Servidores Públicos Municipais e idealizou a reestruturação do espaço físico da União Operária, em Governador Valadares.

Em 1986 foi um dos líderes e articulou a primeira greve dos trabalhadores na indústria de papel e celulose. Em 1990, vítima de perseguição política ainda no período da ditadura militar, teve contrato de trabalho suspenso, ficando impedido no seu trabalho. Em 2014, o Estado Brasileiro reconheceu a injustiça e o anistiou pelos danos sofridos nos anos de chumbo. Em 1990, como forma de fortalecer o Partido dos Trabalhadores, é testado pela primeira vez nas urnas, em candidatura a deputado federal. Ficou na 3ª suplência.

Em 1992, motivado pelo Partido dos Trabalhadores e por sindicalistas, Leonardo Monteiro saiu candidato a vereador em Governador Valadares, vencendo as eleições e foi reeleito por duas vezes, em 1996 e 2000. Em 2003, assumiu seu primeiro mandato de deputado federal e passou a representar o povo mineiro em Brasília. Em seguida, foram outras três vitórias consecutivas, em 2006, 2010 e 2014.

O senhor está em seu quarto mandato. O que lhe motiva a buscar novamente uma cadeira na Câmara Federal?

Recentemente, fomos eleitos pelo e-ranking cidadão 2018 como o segundo melhor deputado do estado e o 15º do Brasil! Isso nos dá muito orgulho e nos motiva a continuar nessa luta em defesa dos direitos do povo! Uma das razões para essa indicação foi o trabalho que realizamos de resistência contra os retrocessos vividos nos últimos dois anos. Votamos contra a Reforma Trabalhista, a Terceirização, a PEC do Teto dos Gastos, e somos contra a Reforma da Previdência! Mas não para por aí. Conseguimos com muita luta e articulação política aprovar na Câmara dos Deputados o projeto da Sudene que garantirá a mais de 80 municípios mineiros incentivos para alavancar a economia e gerar emprego e renda. Esse é o trabalho que estamos realizando para garantir desenvolvimento regional. Todas essas melhorias, seja por meio de articulações políticas, por meio de nossas votações e posicionamento no Congresso Nacional ou inúmeras obras e ações fruto de emendas parlamentares que nos motiva a seguir adiante! E sentimos essa energia e incentivo para continuar na luta nas ruas, de cidadãos e lideranças!

Muitos candidatos afirmam que a campanha de 2018 trouxe um cenário diferente. Como o senhor avalia as principais transformações na campanha eleitoral e no comportamento do eleitor neste pleito?

O momento é delicado politicamente. Há uma grande polarização na sociedade e isso não é bom porque estimula a violência. No entanto, sabemos que essa situação chegou a esse ponto em função dos retrocessos que vivemos nos últimos dois anos… A desesperança tomou conta do povo. Mas todo o trabalho que realizamos nos nossos quatro mandatos nos dão a tranquilidade de sair na rua e sentir a energia positiva da população e a confiança no nosso trabalho. Circulamos Minas Gerais, não só durante a campanha, mas sou um deputado que anda pelo estado inteiro durante todo o ano, todos os meses, incansavelmente ouvindo a população e levando nossas ações. Estamos amadurecendo o processo eleitoral com algumas mudanças fruto dessa reforma política. Não ter financiamento empresarial foi uma importante mudança que contribui e muito para o combate à corrupção. Mas ainda precisamos avançar numa cultura de um sistema político ainda mais democrático e participativo. Temos a certeza de que os próximos anos conseguiremos trazer muitos avanços para o país! É nisso que nós, Lula, Haddad, Dilma e Pimentel estamos empenhados em realizar!

Fale sobre sua relação com Caratinga e o que a população caratinguense pode esperar, caso o senhor seja eleito novamente.

Temos uma história de parcerias com Caratinga e o povo caratinguense. Foram mais de R$ 79 milhões em investimentos para a cidade! Foi com muita articulação política que garantimos, por exemplo, a extensão do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), garantindo mais oportunidades para todos! E continuamos apoiando a instituição buscando cada vez mais recursos! Garantiu por meio de emenda parlamentar, cerca de R$ 1,2 milhão para beneficiar a população! É investimento para educação, infraestrutura, saúde e apoio ao pequeno produtor! Então, no total, foram recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de esgotamento sanitário e drenagem urbana, construção de muro de contenção de encosta e margem do Rio Caratinga, uma retroescavadeira, estruturação de unidades de saúde, compra de equipamentos e recursos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, implantação de redes e sistema de tratamento de esgoto, além de aquisição de ônibus escolar e obtenção de pá carregadeira para apoio a produtores rurais.

O senhor foi sempre muito ligado à classe sindical. O que o senhor pretende fazer em defesa dos direitos dos trabalhadores?

Os dois últimos anos foram de grandes retrocessos para o povo brasileiro. O desgoverno Temer e sua base aliada promoveram um verdadeiro desmonte do país: retirada de direitos, venda de empresas públicas, corte em investimentos sociais e o incentivo ao ódio e violência. O Brasil não aguenta mais essa situação. Precisamos priorizar os investimentos nacionais, gerar emprego e renda, investir na inclusão social, no nosso povo. É essa a esperança que os trabalhadores e o Brasil precisa. Temos uma trajetória de grandes lutas em defesa dos direitos. Travamos grandes batalhas e evitamos um retrocesso ainda maior na Câmara dos Deputados. Mas essa batalha ainda não acabou. Ainda há um movimento perigoso em andamento, não só para continuar avançando na venda de empresas públicas, o que gerará aumento de contas e desemprego, como seguir adiante na Reforma da Previdência, como citou um candidato à Presidência com maior índice de rejeição entre a população. Não podemos permitir isso. Não podemos permitir perseguição a lideranças sindicais e políticas. Não podemos permitir ódio e violência contra as minorias! Precisamos retomar esse projeto de país que o povo conhece e que deu certo! O período de prosperidade e inclusão que os brasileiros tanto sentem saudade! E é com esse projeto que seguimos para derrotar o retrocesso e fazer o Brasil Feliz de Novo.

A causa ambiental também sempre foi defendida pelo senhor. O que o eleitor pode esperar de sua atuação em relação à defesa do meio ambiente?

Essa foi outra área que sofreu fortes ataques nos últimos dois anos. Ameaças à região amazônica, às nossas florestas, com o avanço do desmatamento, empresas que exploram nossa terra e rios sem qualquer cuidado com nascentes, barragens e respeito à população ribeirinhas, sem falar no ataque às nossas grandes riquezas naturais como o pré-sal, que trará investimentos importantes para a área de saúde e educação. Querem acabar com tudo isso. A bancada ruralista também avança junto a essa turma do retrocesso aprovando por exemplo o aumento do uso do agrotóxico na alimentação do povo brasileiro. Estamos na contramão do que vemos em outros países. Se por um lado, durante todos os governos Lula e Dilma, investimos, valorizamos e estimulamos uma produção sustentável e a agricultura familiar e orgânica, hoje vemos um movimento contrário a tudo isso que significa vida mais saudável. Vamos continuar na luta propondo projetos como fizemos o de proteção de barragens, que poderia ter evitado essa grande tragédia em Mariana, e tentando barrar o retrocesso desses que infelizmente são eleitos ainda para destruir nosso país.

E quais suas propostas para a área da Educação?

A educação foi uma de nossas prioridades desde que fomos eleitos pela primeira vez. Isso porque sabemos da importância de se investir na educação para garantirmos oportunidades para todos. Por isso, nos articulamos junto aos governos Lula e Dilma para garantir a vinda de diversos campus de Universidades Federais, polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Institutos Federais e cursos do Pronatec em vários municípios mineiros! Teófilo Otoni por exemplo contou com essa articulação e conseguimos tornar realidade a vinda da Universidade (UFVJM) e do Instituto Federal para a cidade, beneficiando a população daqui e também de outras cidades do entorno. E continuamos investindo não só em compra de ônibus escolares e reformas e manutenção de escolas e quadras de esporte, por meio de emendas parlamentares, mas também de projetos e estruturação para os campus universitários e institutos federais. Essa é uma marca do nosso mandato e que vamos continuar investindo pesado! Muito orgulho de poder dizer que somos parceiros da educação nas cidades mineiras!

Candidato, obrigado. Para encerrar, a última questão. Por que o eleitor deve votar em Leonardo Monteiro?

Sabemos que há um grande desgaste na política e um sentimento de desesperança que tomou conta do povo brasileiro com a crise econômica e institucional que se abateu sobre o Brasil. No entanto, precisamos separar o joio do trigo, como se diz. Não fazemos só propostas. Nós temos muito trabalho para mostrar para a população mineira e temos orgulho dos avanços que conseguimos em cada um dos nossos mandatos. São mais de R$ 100 milhões em emendas parlamentares que garantiram obras importantes para todo canto e investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação, agricultura, cultura, esporte e turismo. É a parceria com a educação com a vinda de campus de Universidades Federais, polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Institutos Federais e cursos do Pronatec. Foi nossa atuação com papel essencial na duplicação, pavimentação e iluminação de estradas como a BR-116, BR-381 e BR-259 e na viabilização de mais de R$ 400 milhões em obras do PAC e 4 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. Essas são as marcas que estamos imprimindo em Minas Gerais e que nos dão a tranquilidade de um trabalho feito pensando no povo mineiro e no desenvolvimento da nossa região! Por isso, pedimos novamente o voto de confiança aqui na região do Mucuri.