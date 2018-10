‘Buteco é Coisa Nossa’: Circuito de Bares começa no dia 17 de outubro

Na última fase do evento, oito bares estarão reunidos na Praça da Estação, com show do 14 Bis

CARATINGA- Em anos anteriores, o ‘Buteco é Coisa Nossa’ rendeu mais de 1,5 milhão de reais na economia local, aumentando o fluxo de turistas, a ocupação dos hotéis e proporcionando aumento de cerca de 400% nas vendas dos bares participantes. Sucesso de público, Caratinga receberá mais uma edição do evento, conforme confirmou a Prefeitura, em coletiva de imprensa.

A programação inicia com o chamado circuito de bares, onde cada um dos oito estabelecimentos participantes são visitados a partir do dia 17 de outubro, às quartas-feiras e sábados, até o dia 10 de novembro. Já nos dias 15, 16 e 17 de novembro, os bares se concentram na Praça da Estação. São eles Boombar, Bar do Piniquim, Bora Bora, Resenhas, Armazém, Trindade, Steak Club e Bar da Dona Graça.

De acordo com o turismólogo, Ramon de Carvalho, estrutura completa está sendo preparada para receber os visitantes. “A prefeitura de Caratinga volta a realizar agora em 2018, o Buteco é Coisa Nossa, festival que tem como função movimentar a economia e gastronomia da cidade. Esse evento já foi realizado em outros anos e o sucesso dele é o que está nos motivando para trabalhar novamente para realizá-lo. A princípio havíamos programado a abertura do evento para o dia 11 de outubro, junto com o feriado, mas como muitas pessoas viajam no feriado prolongado e conseguimos fechar com oito bares da cidade, fizemos uma alteração. Começa numa quarta-feira, que vai combinar justamente com a final da Copa do Brasil, que será disputada entre Cruzeiro e Corinthians. No circuito, cada boteco cria seu prato e no dia da visita, a prefeitura fornece, um músico de Caratinga com a sonorização. Na Praça da Estação, com uma área toda coberta, mesas, cadeiras, mais shows regionais e encerrando com uma atração nacional. Já estamos com o processo de contratação em andamento da banda 14 BIS para se apresentar no dia 16 de novembro, às 22h, numa sexta-feira. A princípio trabalhamos para que eles se apresentassem no dia 17, encerrando a festa, mas eles já tinham uma outra agenda nesta data”.

Ramon ainda esclarece que o evento é custeado com recursos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Turístico. “É um recurso exclusivo para investimento em turismo, eventos, desenvolvimento econômico e cultura. Se não utilizarmos para essa finalidade, não pontuamos para receber o recurso nos próximos ano e dependendo da situação somos até obrigados a devolver esse dinheiro para o estado. Por isso, mesmo sabendo das dificuldades que os municípios têm enfrentado, da situação que o Estado está vivendo, estamos trabalhando para realizar um evento de qualidade e segurança. Teremos na próxima semana reuniões com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O evento terá vigias, limpeza, toda uma estrutura bem montada”.

Outro fator, como detalha Ramon, é que os preços dos pratos devem obedecer ao disposto no edital de chamada pública. De acordo com o documento, os participantes se comprometeram a cumprir o preço máximo dos pratos principais a serem apresentados no evento em R$ 40, inclusive em seu estabelecimento nos dias do evento. “Estamos envolvendo mais de 20 músicos da cidade, entre voz e violão e bandas. A economia da cidade vai se movimentar, graças a realização do evento. A festa de encerramento será num feriado prolongado, que é uma data que muita gente vem para Caratinga visitar seus familiares. E acontecerá ás quartas e sábados justamente para quem não puder visitar o boteco na quarta- feira, visita no sábado. Os bares estão trabalhando para criar pratos, inclusive deixamos claro que esses pratos têm preço máximo pré-estabelecido, os bares já entram sabendo que têm que praticar um preço justo, então ninguém vai sair de casa para pagar caro num prato porque ele é exclusivo do evento. Participem, valorizem a gastronomia da cidade, os músicos, porque quem sai ganhando é a população e o comércio. Todos saem beneficiados”, finaliza.