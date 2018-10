Maus tratos e negligência são os principais atos violentos praticados contra idosos em Caratinga

Com o objetivo de conscientizar a população sobre importância da denúncia, Conselho Municipal da Pessoa Idosa promoverá semana de atividades

CARATINGA- Maus tratos e negligência são as principais formas de violência ao idoso denunciadas ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Mas, além dos casos que chegam ao órgão, inúmeros outros ficam no anonimato. Para conscientizar da necessidade de denunciar casos deste tipo, tem início na próxima segunda-feira (8), a Semana do Idoso.

O evento será realizado na Praça Cesário Alvim, numa parceria entre Pastoral da Pessoa Idosa e Secretaria de Desenvolvimento Social, além de alguns patrocinadores.

REALIDADE DA PESSOA IDOSA

A presidente do Conselho, Gisele Rismo, explica que o Conselho Municipal do Idoso é formado por representantes da sociedade civil e do governo, de “forma igualitária”, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar todo e qualquer setor público ou privado, que oferte algum tipo de serviço para a pessoa idosa. “Agora em 2018, estamos realizando a Semana do Idoso, alusivo à data de 1° de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, mostrando o para a sociedade a importância da pessoa idosa, que ela tem a sua vez, se faz necessária, presente e importante. Um dos nossos objetivos principais, além de promover momentos lúdicos, é sensibilizar a sociedade dentre uma das demandas que tem chegado mais ao Conselho do Idoso nos últimos meses, que é denúncia de maus tratos e negligência à pessoa idosa. Estaremos divulgando o disk denúncia, o 100, é muito fácil exercer a cidadania e proteger o idoso. Qualquer cidadão ao saber da situação de maus tratos ou negligência à pessoa idosa pode denunciar”.

Gisele alerta que outra forma de violência à pessoa idosa que hoje também se faz bastante presente é o abuso financeiro. Ela destaca que é preciso combater estes crimes e que em muitos casos, a assistência chega quando não é mais possível ajudar aquela pessoa. “Casos em que familiares ou terceiros que administram o benefício do idoso, acabam se apropriando desse dinheiro, quer seja aposentadoria ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) no valor de um salário. Casos assim precisam ser denunciado, porque muitas vezes este idoso está sofrendo os maus tratos, negligência e não se dá nem conta dessa situação, está ali acamado e se não tiver quem faça por ele, peça socorro por ele, este idoso vai a óbito. Infelizmente tivemos casos que quando chegou ao Conselho do Idoso e as medidas necessárias foram tomadas, a pessoa já estava numa situação tão avançada de maus tratos, que acabou vindo a óbito. Queremos sensibilizar a sociedade da necessidade que se tem de proteger o nosso idoso”.

A PROGRAMAÇÃO

Lúcia Monteiro, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso detalha que a programação segue dos dias 8 a 10 de outubro. “Na abertura oficial contaremos com a presença das autoridades e a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai desenvolver as atividades durante o horário, de 8h às 11h. Na sexta-feira, a responsabilidade é da Secretaria de Saúde, junto com escolas municipais e estaduais. No encerramento, será a Pastoral da Pessoa Idosa, que já faz parte do Conselho. Teremos eleição do rei e rainha de 2018 também, que eles já estão ansiosos para passarem essa faixa”.

Conforme Lúcia, a cada ano, o evento tem tido participação de muitas pessoas, que são importantes no processo de conscientização sobre a pessoa idosa. Mas, o cenário desinformação ainda prevalece. “Ficamos surpresa pelo número de pessoas que participam e mesmo não estando integrado em algum órgão de serviço de proteção ao idoso, se envolvem. Caratinga ainda é muito carente destas informações, nós que trabalhamos no Conselho sabemos de coisas absurdas acontecendo perto da gente, por falta de informação. E quando convidamos as escolas, é para ter também esse momento de alunos aprenderem mais sobre o que é envelhecer e como tratar os idosos da família. Acho que muitos adultos hoje não sabem como lidar com a família nessa idade. Temos pensar que um dia também vamos chegar lá, os jovens têm que educar seus filhos para o futuro”.

A vice-presidente do Conselho finaliza frisando que a expectativa é promover dias de profundas reflexões. “Se perguntar se é bom envelhecer, todo mundo fala que deve ser uma chatice, mas toda idade tem a sua beleza. Nem falo terceira idade, acho que para muitas pessoas é a melhor idade da vida, porque já criaram seus filhos. Mas, infelizmente, muitos idosos estão recriando a família, criando netos, fazendo tudo e às vezes não têm condição física e com essa carga. Serão dias para conscientização, esperamos que a semana seja tão proveitosa quanto a de 2017”.