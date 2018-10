Boas lembranças do TG

Quando chega a hora do alistamento, bate um frio na barriga e até mesmo um temor sobre o que vem pela frente. Porém, durante o serviço militar e principalmente depois que termina, ficam boas lembranças e muitas histórias pra recordar. Uma das melhores de minha passagem pelo Tiro de Guerra sem dúvida foram os Jogos Militares que reuniu todos os TG’s da região Leste em Varginha, no Sul de Minas. Medalha de ouro no futsal vencendo o TG de Passos por 5 x 2 na decisão. Uma semana inesquecível para todos os jovens da época. Boas lembranças de outubro de 1993, há 25 anos atrás, direto do túnel do tempo.

Mineiros: Só o Galo venceu

O empate americano diante do Corinthians em zero a zero poderia ter sido uma vitória apesar da superioridade do Timão. O Coelho poderia ter acreditado só um pouquinho a mais jogando em casa. Entretanto, precisa valorizar esse ponto na luta contra o Z4.

O Cruzeiro com time reserva não teve chance contra o Palmeiras. A derrota por 3 a 1 é incontestável. O resultado é ruim para as pretensões de manter as chances de chegar no G6 pelo menos. Por outro lado, o foco está todo na partida contra o Boca Jr. na quarta-feira (3). Por isso, o torcedor não parece estar se importando com essa derrota.

O Atlético goleou o fraco time do Sport com facilidade por 5 a 2. O Galo está agora a quatro pontos do Flamengo, 5º colocado. Pra garantir vaga direta na Libertadores 2019 é importante estar entre os quatro primeiros. Além do ótimo resultado, o desempenho também foi muito bom. Porém, ainda quero ver mais regularidade diante de adversários melhores.

Clamando pelo VAR

Os sucessivos erros de arbitragem a cada rodada do Brasileirão deixam cada vez mais evidente a necessidade da utilização do árbitro de vídeo. A grande maioria dos erros certamente seriam corrigidas pelo VAR. Entretanto, antes de se adotar essa tecnologia, será preciso que técnico e jogadores tenham façam um curso intensivo sobre quando o VAR será utilizado, em quais situações. Afinal, em nosso futebol, já vi jogador pedindo pra se analisar sobre a posse de bola em lateral. Sem esse ajuste de conduta de atletas e técnicos, corremos o risco de “avacalhar” uma tecnologia que está sendo adotada nas grandes ligas do mundo com sucesso.

